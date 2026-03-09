「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）

綱とりの大関安青錦（２１）＝安治川＝が白星スタートを決めた。小結若元春（荒汐）を寄り切った。双葉山以来８９年ぶりの新関脇、新大関と２場所連続優勝から、異次元のスピードでの最高位を一気に狙う。両横綱は豊昇龍（立浪）が新小結熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、大の里は若隆景（荒汐）に押し出され苦杯を喫した。大関琴桜（佐渡ケ嶽）は義ノ富士（伊勢ケ浜）を上手投げで下した。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から暴行を受けた伯乃富士は、欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れた。

安青錦は察していた。立ち合いで若元春が左に跳んでも「（予感が）なくはなかった。先場所もずれてきた。頭より体が対応できた」と動じない。低い体勢のまま左をつかみ、右を絞って吹き飛ばすように寄り切った。

綱とりへ好発進。「いつもと変わらずだいぶ緊張した」と振り返りながら、大阪の大声援を「注目されありがたい。相撲が好きな気持ちが伝わってきた」と歓迎。新入幕から６場所連続１１勝以上、優勝２回の大関から貫禄が漂ってきた。

初土俵から所要１６場所で横綱昇進を果たせば、朝青龍の２５場所を更新し、年６場所制となった１９５８年以降で最速（付け出しを除く）。同様に新入幕から所要７場所なら、同９場所の大の里の記録を上回る。大関在位２場所の昇進は、昭和以降で１９３７年５月場所後の双葉山、１９４２年５月場所後の照国以来、８４年ぶりとなる。

安治川親方（元関脇安美錦）の後押しもある。２月１４日に部屋から徒歩圏内にウクライナ料理店「ドミウカ」がオープン。経営する真下博志さん（６２）は「安青錦のための店です。メニューも安青錦の好物ばかり」と語る。店名はウクライナ語で「家」だ。

昨年秋、部屋でウクライナ料理を並べた食事会に安青錦が大喜び。おかみさん、支援者を中心に開店計画が動いた。物件を探し、ウクライナ人支援者が内装を整え「母国の家にいるような」空間を演出。支援者の母をシェフとして日本に呼び、真下さんは昨年１２月に経営面を託された。

オープン時に安青錦から「おいしい。ありがとう」と感謝された真下さん。デルニー（じゃがいものパンケーキ）が特に好物で、トロベンカ（チキンとマッシュルームのクレープ巾着）を「手で食べる方がおいしい」とぱくぱく口に運ぶ姿がうれしかった。春場所宿舎に出張料理するプランもある。綱とりへ部屋の内外が一丸となっている。

新調した黒の締め込みで躍動した安青錦。「いいスタートを切った。このまま行けたら」と穏やかに語った。