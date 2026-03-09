平塚市民病院＝同市南原

神奈川県平塚市は２０２６年度当初予算案で市民病院（同市南原）の赤字予算を避けるため、一般会計から病院事業会計に繰り出す補助金を２９年ぶりに計上した。金額は６億３６００万円余り。近年は物価高騰の影響で医師を含む職員の人件費や物品の購入費が上昇している。２年に一度改定される診療報酬が追い付かず、赤字が続いて現金預金が大きく減少していることが補助金の背景にある。

２６年度の病院事業会計実施計画では、病院事業収益は約１８７億円で、そのうち入院収益と外来収益は計約１４４億円。診療報酬は入院・外来収益の大半を占める。

一方、支出では同病院の医師や看護師、事務局職員などは公務員のため、給与は近年、人事院勧告を踏まえた引き上げが続く。加えて薬品や備品などは軒並み価格が上昇して費用がかさんでいる。

現在の診療報酬はこうした支出の伸びに耐えられない状況にある。病院事業の収支は２３年度は約８億円、２４年度は約６億円のともに赤字となり、２５年度も約１４億円の赤字を見込む。２２年度末に約５７億円あった現金預金は２５年度末に約１７億円へと減る。

２２〜２５年度は赤字予算を組んだが、現金預金をさらに減らすことはできないと判断し、２６年度予算では一般会計からの補助金で収支を合わせた。市と同病院は「危機的状況を乗り越えるための対応」と説明する。