「名古屋ウィメンズマラソン」（８日、バンテリンドーム発着）

昨年の世界選手権代表の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間２１分５６秒で日本勢最高の２位に入った。２年連続の準優勝。シェイラ・チェプキルイ（ケニア）が２連覇を果たした。加世田梨花（ダイハツ）は４位。日本記録保持者の前田穂南（天満屋）は２時間３１分２１秒の２１位と振るわなかった。９位の村上愛華（東京メトロ）までの日本勢上位６人が日本陸連が定める条件を満たし、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権を獲得した。

佐藤はゴールテープを視界に捉えると、ぐっと歯を食いしばった。ポニーテールを揺らしながら、懸命に腕を振る。２秒差で頂点こそ逃したが、確かな実力を見せつけた。

ど根性で最後まで食らいついた。４０キロの給水をスルーしたところから、チェプキルイと一騎打ち。前回覇者のスパートにも屈することなく、残り６２０メートル付近では一度前に出るほどの粘りを見せた。最後は競り負けて悔しげな表情。「勝ちたい気持ちがあったのでチャレンジしようと。力負けしてしまって。悔しいし、もっと強くなりたいと思った」と振り返った。

レースは序盤から向かい風に悩まされる展開となったが、先頭集団で快調に足を運んだ。昨年１２月までけがの影響で走り込むことができず、コンディション調整に焦りを感じながらも結果を残した。「不安な気持ちがすごくあった。負けないように練習を頑張ってきた」と涙を流しながらも胸を張った。

出場権を獲得したＭＧＣは来年１０月に名古屋で開催される。「自分の中ではいいイメージ」と好相性の尾張の地で再び強さを見せつける。