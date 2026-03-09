◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園）

マー君は余計な力みがなくなって、ストライクゾーンで勝負できるようになっている。３回１死から近本を迎えた場面も、フルカウントからスプリットが甘く入ったが、チェンジアップのようにタイミングをずらして二ゴロに打ち取った。緩急を駆使しながら相手打者を手玉に取る投球術はさすがの一言だ。

２００勝が懸かっていた昨季は、コースを狙うあまり、際どい球がことごとくボールになる悪循環に陥っていた。常に背水の陣のようなピッチングだったが、一つの山を越えたことで、今は明らかに余裕を持ってマウンドに立ち、伸び伸びと投げている。

仕上がりは順調だが、直球の勢いやキレにはまだ不安が残る。シーズンに入り、仕上がった打者が踏み込んで来た時に、どこまで真っすぐでファウルを取れるか。昨年も１試合の平均イニングは４・５回だったが、何とか最少失点でしのいで、責任投球回をこなす役割が求められる。

阿部監督ら首脳陣も田中に対してフル回転までは求めていないだろう。則本、外国人投手らと登録抹消なども使いながらうまくローテを組んでいけるかがカギ。ベテラン右腕の経験を存分に生かしてほしい（スポーツ報知評論家・金村 義明）