「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）

スタメンマスクをかぶった阪神・育成の嶋村麟士朗捕手（２２）が八回１死からライトスタンドへ強烈なソロをたたき込んだ。伝統の一戦で放った人生初となる甲子園１号。６日のソフトバンク戦（甲子園）でも３安打を放っており、育成選手ながらオープン戦の打率は驚異の・５４５。目標とする支配下登録に向けてこれ以上ないアピールに成功した。

希望を乗せた白球が虎党の待つ右翼スタンドへ突き刺さると、甲子園は興奮のるつぼと化した。この日、聖地を最も沸かせたのは間違いなく嶋村のバットだった。

２点を追った八回１死。相手はルーキー右腕の田和。「正直言うと三振ＯＫくらいの気持ち。もう当てに行かずにマン振りで振りに行った結果」とフルカウントから１３８キロのカットボールを捉えた。打球速度は１７２キロ。一直線に右翼スタンドギリギリへ着弾した。伝統の一戦で飛び出した人生初の甲子園でのアーチ。１点差に詰め寄る渾身（こんしん）の一発を放り込んだ。

独立リーグの高知ファイティングドッグスから入団し、育成２年目。昨季はウエスタンで５８試合に出場し、１本塁打ながら打率は・２６６の数字を残した。左打ちの捕手として豪快な打撃が特徴。秋季キャンプでは藤川監督から「出てくる可能性は高い。非常に期待しています。支配下選手と比べても上回るものを持っています」と高い評価を受けていた。

嶋村が野球に出合ったのは小学４年の時だった。「友達に誘われて」野球の世界に飛び込んだ。周囲よりも野球を始めるのは遅かったが、持ち前の身体能力ですぐに追いついた。

当時の憧れは捕手として通算４０６本塁打を記録した巨人・阿部慎之助。他の子どもたちが投手や遊撃と花形の守備位置を目指す中で、あえて捕手を選んだ。「かっこいいなと思って。捕手をやりたかった」と野球に没頭した少年時代を述懐した。時は流れ、現在は巨人の監督を務める憧れの存在の前で、強烈な一撃をお見舞いした形だ。

守備ではドラフト同期の伊原、木下、早川を好リード。強力な巨人打線を３点に抑えたが、三回に犯したパスボールなど守備の課題を挙げ、「チャンスの場面にどういうバッティングをしてくるかとか、作戦をどう立ててくるか把握をしきれていなかった。今後に生きる課題が見つかった」と反省の言葉を並べた。「（坂本）誠志郎さんが帰ってきても、『嶋村を使いたい』と思ってもらえるように」。嶋村の物語はまだ始まったばかりだ。支配下登録に向け、懸命なアピールを続けていく。

【アラカルト】

▼嶋村麟士朗（しまむら・りんしろう）

◆生まれ ２００３年７月１３日。高知県高知市出身

◆家族構成 両親、妹

◆サイズ １７７センチ、９０キロ

◆投打 小４から潮江東スポーツ少年団で野球を始め、高知商から福井工大へ進学も、中退して２２年８月に四国ＩＬｐ・高知に入団。２４年のドラフトで阪神から育成２位指名を受ける。

◆遠投 １１０メートル

◆好きな食べ物 寿司、丼もの

◆好きな芸能人 千鳥

◆ペット 甲斐犬（名前はコロン）

◆趣味 温泉、サウナ、筋トレ

◆好きな曲 ヒップホップクルー・ＩＣＥ ＢＡＨＮの「ＬＥＧＡＣＹ」。昨年の登場曲で試合前にも必ず聞く

◆ＭＶＰ 春季キャンプで藤川監督からＭＶＰに選出された