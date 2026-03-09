「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）

今年初めの伝統の一戦で、阪神は逆転負けを喫した。先発した伊原陵人投手（２５）が４回４安打無失点の好投で開幕ローテ入りをアピールした。３番手の早川は４回４安打１失点。中川は３試合連続安打をマークし、育成の嶋村は八回１死から右翼へのオープン戦１号を放った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−伊原は粘りの投球。

「良かったと思います」

−ここまで順調。

「次ですね。しっかり回復してくれればというところですね。他の投手と同様になります」

−嶋村はずっと良い姿を見せ続けている。

「現役が終わるまで、どの選手もひたむきにやっていく必要があると思います。それはみんな一緒ですけどね」

−立石がベンチ入り。試合を見るのも経験。

「新人選手というか、タイガースとしては課題が出たりする方がいいので。ありがたいプレーが結構出たので、よかったなと思いますね」

−反省が今日は収穫。

「反省はないです。課題です。反省は一回もしたことないです」

−今年初の巨人戦。甲子園球場は超満員に。

「大山のバッティングも見ただろうし、ファンの方にとってはそういう選手の活躍や伊原、早川の２年目とか。町田も２年目ですし、嶋村も２年目でホームランを打った。タイガースとしては時間をかけて選手を育てていく。ルーキーの岡城も谷端も…それこそ立石もベンチで。山崎も代走で三回、四回からずっと待機していますから。いろんな部分で時間をかけて選手が伸びていくと、伸びていこうとすると。いろんな景色が見られたとするならば、それは良かった。いい景色だったんじゃないですかね」