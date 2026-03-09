畑芽育＆志田未来がW主演を務める日10ドラマ「エラー」が、4月12日（日）よる10時15分よりABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠でスタート！

このドラマは、ある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その女性の死によって生きる意欲を失ってしまった一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語だ。

主人公の二人と深く関わりながら物語にさまざまなレイヤーを重ねていくメインキャストに、藤井流星、榊原郁恵、岡田義徳、栗山千明が決定！

（※榊原郁恵さんの「榊」は、木へんに神が正しい表記）

４人が演じるキャラクターにも、それぞれ人に言えない「エラー」があり、それらは摩擦や衝突を繰り返しながらユメと未央を飲み込む大きな渦となっていく。そんな、ヒューマンサスペンスドラマの大きな一翼を担う、４人の役どころを紹介。

■過ちに向き合う人間の表と裏を描き出す…ドラマを彩る濃密なキャストを公開！

佐久間健司（さくま・けんじ）役／藤井流星

ユメの先輩で恋人。社内では二人が付き合っていることは秘密にしている。全方位に優しく、日頃からユメの失敗体質をサポート。美郷が転落死した日はユメと行動を共にしており、第一通報者でもある。だが、その後に佐久間が取った行動は、ユメを守るように見えて実は…。かつて２周回って結局は何も考えない人、と言われたことがある。今回もまた過ちを犯したのだろうか…。次第に逃れられない現実に直面していく…。

大迫美郷（おおさこ・みさと）役／榊原郁恵

未央の母。２カ月前に転落死。生前の美郷に対する人物評は、明るく元気な楽しい地元の美容師さん。自ら命を絶とうとするなど、娘の未央ですらいまだに信じられない。最近、長年営んできた美容院を閉店。近所のたまり場みたいなもので、そもそも経営は成り立っていなかったから、とは言うものの、そこには娘の未央も知らない母の本心があって…。

遠藤孝彦（えんどう・たかひこ）役／岡田義徳

美郷の転落死を担当する刑事。刑事としてのプライドが高く、間違えることを恐れている。過去の経験から、自分のことを責める未央の気持ちが痛いほどわかってしまう。人が感情で過ちを犯すことを嫌い、自分が間違ったときは、自分で尻拭いをすべきとの考えを持っているが、そこに固執するあまり、刑事としての一線を超えていく…。

中田千尋（なかた・ちひろ）役／栗山千明

ユメの母。親子仲は最悪。現在は、再婚相手とその間にできた娘との暮らしを重んじ、地元で有名な学習塾の社長として成功を収めている。過ちを犯した時の対処法は、金で解決するか、無視して逃げ切るかの二択。そんな信条も、元夫（ユメの実の父親）との別れ方に原因が・・・。かつての千尋には別の顔があったのだが、今や以前の家族など存在しなかったもののように生きている。

それぞれが心に抱える過ちに、４人はどう向き合っていくのか…ユメと未央の人生を大きく左右する４者４様の生き様を、俳優として豊富な実績を誇るキャストたちが濃密に演じる。

■キャストコメント

藤井流星 コメント

Q.今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

本を読んでみて、登場人物全員に「人間っぽさ」があると感じました。物語は衝撃的な過ちから始まりますが、単なるサスペンスに留まらず、人間味溢れる多角的なストーリーが展開していきます。

僕が演じる佐久間は、愛情深い一方で、誰もがどこかに持つような優柔不断さや弱さがある男です。時には反感を買うかもしれませんが、そんな泥臭い人間らしさを大切に演じたいと思います。

Q.視聴者へのメッセージ

誰もが共感できる「人間っぽさ」を持つ登場人物たちが魅力で、次々と展開する予測不能な面白さがあります。ぜひ放送を楽しみにしていてください。



榊原郁恵 コメント

Q.今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

ずっと気になる存在だった志田未来さんと、今回親子役で初共演できることがすごく嬉しいです。今まで私に声が掛からなかったような役柄で当初は戸惑いもありましたが、魅力的なキャスト陣のお名前を拝見し、このチームならきっと面白い作品になると確信しました。

Q.視聴者へのメッセージ

自ら死を選ぶという役どころを演じるにあたり、その背景にある複雑な要因を自分の中にしっかりと落とし込んで臨みたいと考えています。人が決断を下す理由は決して一つではなく、様々な思いが絡み合っているのだと思っていて…観る方によって捉え方が異なるからこそ、皆様の想像力がどこまでも深まっていくような、そんな強い存在感を残したいです。一つではなくいろんな角度で見てもらえたら、嬉しいです。

（※榊原郁恵さんの「榊」は、木へんに神が正しい表記）



岡田義徳 コメント

Q.今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

第１話からどんどん読み進めていると、真実は何なのか嘘は何なのかという事にのめり込んで行って、常に先が気になる脚本だなと思いました。これを映像にして皆さんに届くことを想像すると、いまからとてもワクワクしています。

Q.視聴者へのメッセージ

出演者が持っている謎のようなものを推理しながら見て楽しんでいただけたらと思います。



栗山千明 コメント

Q.今回の作品が決まった時の感想を教えてください。

誰しも予期せぬ事から加害者（加害者家族）になってしまうかもしれない。そんな興味深い作品に参加できる事を大変光栄に思います。私は畑芽育さん演じるユメの母、千尋を演じさせていただきます。

千尋はあまり良い印象ではありませんが、だからこそ演じていく中で今までにない発見ができるのではないかと楽しみに思っています。

Q.視聴者へのメッセージ

それぞれが自分の過ちを後悔しながら、どうするべきか模索する姿に考えさせられるストーリーだと思います。嘘や罪をかかえた二人の友情は、どんな結末を迎えるのか、衝撃の展開をお楽しみください。

■二人のまっすぐな目線が人間の内側を映し出す、ドラマの世界観を凝縮したメインビジュアルを先行公開！

この度、W主演の畑芽育と志田未来が、左右対称のアングルから、印象的な目線でこちらを見据えるデザインで、ドラマの世界観を凝縮した一枚を先行公開。

二人の姿は髪型も含め合わせ鏡のよう。しかし、含みあるそれぞれの目線には微妙な違いが…。さらに、二人が頬をついている鏡の中には、涙を湛える別の顔が映し出されている。はたしてそれは、直視できない本当の自分なのか…。人間の内なる顔を描き出すヒューマンサスペンスドラマの誕生にご期待を。

番組情報

ドラマ「エラー」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年4月12日(日) よる10時15分スタート

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Videoでも全話配信が決定！

公式HP https://www.asahi.co.jp/drama_error/

公式ハッシュタグ→ #ドラマエラー

TVer番組ページ https://tver.jp/series/srxi14loxu

