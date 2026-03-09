「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）

燃える思いを心に宿しながらも、淡々とマウンドに立った。今年初先発でも気負いはない。伊原が開幕ローテ入りを前進させる力投だ。

「遅い球だったり、変化球のコンビネーションだったり、対打者じゃないとできないこともたくさんある。打者との間合いや駆け引きっていうところは確認しながら、できたかなと思います」

テンポ良く腕を振った。毎回走者を背負いながらも連打は許さず。二回１死からは岸田に左前打を浴びたが、皆川、リチャードを連続三振。三回先頭・石塚も外角高め直球でバットを出させず、３者連続Ｋを奪った。予定通りの４回を投げ４安打無失点。今春の対外試合は４試合で計９回を無失点とし「内容としては、あまり良くなかったですけど、ゼロで抑えるというところだけは良かった」とうなずいた。

今春キャンプでは藤川監督から「本当に一番成長している」と９人名前が挙がったＭＶＰの中でも高い評価を受けた。ブルペンではチーム最多の計７９８球を投球。「コーナーに投げきること、ボールの強さ、変化球、そこは確認できたので段階としては踏めてる」と成果も実感しつつある。

開幕ローテは現状、開幕投手の村上、才木、大竹、高橋が当確だ。「アピールしないといけない立場の人間なので、ゼロで抑えることが一番大切」。２４年度ドラ１左腕が「残り２枠」をつかみにいく。