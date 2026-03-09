「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）

阪神の「新入団選手紹介」が８日、甲子園球場でのオープン戦開始前に行われた。ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝も、同期選手らとともに参加。その後の試合では実戦復帰していない中で、異例のベンチ入り。４万人を超える大観衆の中で、１軍の空気を味わった。

立石の名前がコールされると、スタンドの虎党からひときわ大きな歓声と拍手が起きた。タテジマのユニホームに袖を通し、初めて踏んだ甲子園の土。引き締まった表情で深々と頭を下げた。球団を通じ「たくさんのファンの方々の声援に興奮しました」とコメントした。

プロで初めて１軍ベンチに入った試合は、オープン戦といえど今年初の伝統の一戦。甲子園には４万１８８８人の大観衆が詰めかけ、公式戦さながらの雰囲気に包まれた。「たくさんの名勝負、名場面が生まれた対決」と、子どもの頃はテレビの向こうにあった憧れの舞台。最前列に陣取り、真剣な面持ちで戦況を見つめた。

実戦復帰へ歩みを進めている。立石は１月の新人合同自主トレ中に「右脚の肉離れ」を起こし、２月のキャンプは別メニュー調整が続いた。それでも徐々に状態を上げて帰阪。５日にファームの全体アップに合流すると、６日にはフリー打撃回りに初めて加わった。１人で練習する時間が長かったが、ようやくチームメートと同じメニューをこなせるようになっている。

この日も午前中はＳＧＬスタジアムで練習。フリー打撃や三塁でのノック。左翼での打球捕も行い、軽快な動きを見せた。さらに負傷後初となるスライディングを解禁。練習の強度も上がり、着実にステップを踏んでいることがわかる。

経験したことのない大歓声を浴び、完全復活への決意を新たにした。「一日でも早く甲子園でプレーできるように頑張ります」。黄金ルーキーが聖地で大暴れする日が、少しずつ近づいている。