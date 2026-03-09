ラ・リーガ 25/26の第27節 セビリアとラヨ・バリェカノの試合が、3月9日02:30にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアレクシス・サンチェス（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）、イシ・パラソン（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。セビリアのセサル・アスピリクエタ（DF）のアシストからアコル・アダムズ（FW）がヘディングシュートを決めてセビリアが先制。

ここで前半が終了。1-0とセビリアがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。フラン・ペレス（MF）のアシストからアルフォンソ・エスピーノ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、セビリアは2分にネマニャ・グデリ（MF）に、またラヨ・バリェカノは59分にフラン・ペレス（MF）、65分にフロリアン・ルジューヌ（DF）、85分にアンドレイ・ラティウ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 04:40:18 更新