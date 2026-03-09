プロ・リーグ 25/26の第28節 ワーレゲムとスタンダールの試合が、3月9日02:30にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトビアス・モール（MF）、デニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、スタンダールは同時に2人を交代。デニス・エッケルト（FW）、トビアス・モール（MF）に代わりティモシー・ヌカダ（FW）、アドナネ・アビド（FW）がピッチに入る。

68分、ワーレゲムが選手交代を行う。ジョセフ・オポク（FW）からマルレー・アケ（MF）に交代した。

78分、スタンダールが選手交代を行う。マルコ・イライマハリトラ（MF）からキャスパー・ニールセン（MF）に交代した。

79分、ワーレゲムが選手交代を行う。イェッペ・エレンビュルグ（MF）からスタブロス・ガブリエル（DF）に交代した。

86分、スタンダールが選手交代を行う。ラフィキ・サイード（FW）からベルナルド・ヌグエネ（FW）に交代した。

その直後の87分、ついに均衡が崩れる。スタンダールのヘンリー・ローレンス（MF）がゴールが生まれスタンダールが先制する。

その後もワーレゲムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、スタンダールが0-1で勝利した。

なお、スタンダールは35分にデービッド・ベイツ（DF）、75分にアドナネ・アビド（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 04:41:15 更新