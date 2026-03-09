BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ] 1 - 2 [マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第5日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティとマクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニが対戦した。

第1セットはマクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニが6-4で先取。第2セットはテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが6-4で奪い返したが、第3セットはマクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニが10-7で制し、マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 04:52:05 更新