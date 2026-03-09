◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3豪州（2026年3月8日 東京D）

「伴走者」として侍ジャパンのロッキーズ・菅野を支える巨人・久保巡回投手コーチも、久々の「久保塾」開講に笑顔だった。メジャー移籍後も、メッセージで助言を求められることもあった中で、今回は直接指導。「今までやっていたメニューと一緒」と軸足の使い方や体重移動の確認などを行った。「“こんな感じでした！”って言ってたよ」と濃密な時間を振り返った。

菅野の宮崎滞在期間には大竹2軍投手コーチも交え食事に行き、野球談議に花を咲かせた。苦しみもがいてきた姿を知るからこそ、久保コーチは「菅野は一度苦しみも味わったし、人間なら誰しもここまでやったからいいかって思うこともある。それを乗り越えてきたのだから」と言う。

菅野には野球界の「伝道師」としての役割を期待する。「日の丸を背負ったものにしか分からない重圧を感じて、舞台に立てること自体が称賛されること。結果で何もいうことはない。誇りに思って頑張ってほしい」。侍ジャパン最年長として、世界を相手に腕を振った右腕に目を細めた。（小野寺 大）