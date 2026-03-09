◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本4ー3豪州（2026年3月8日 東京D）

【槙原寛己 視点】侍ジャパンはこれで1位突破で準々決勝に進出。先発・菅野の好投はもちろん、枚数が少ない左腕である隅田が3回7奪三振と使えるめどが立ったのは大きい。種市は直球が力感満点で、同じ鋭い腕の振りでスプリットを投げられたら打てない。米国やドミニカ共和国などパワー系の打者にも通用する。この日は大勢が2発を被弾。種市も守護神を務めるだけの力量は十分備えている。

菅野は慣れ親しんだ東京ドームで落ち着き払った「大人の投球」だった。種市のような球威も大切だが、投球の根幹はやはりコントロール。逆球もなく若月もリードをしやすかったはずだ。スプリットを50球のうち21球、球種割合トップの42％も投じたのは大リーグで培った投球術。初回2死一、三塁では絶対に芯で捉えられないように、と冷静かつ細心の配球でデールを遊ゴロに抑えた。直球の軌道と同じところからストンと落ちる。3回1死一塁での併殺打もスプリット。初見の相手では対応が難しい。

10日のチェコ戦では不振の近藤を下げ、マイアミでの戦いを見据えて佐藤輝や小園らをスタメン起用するはずだ。近藤は引っかけての凡打が多く、内容が良くない。短期決戦。井端監督がどうオーダーを再構築するかにも注目したい。（スポニチ本紙評論家）