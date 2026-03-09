◇大相撲春場所初日（2026年3月8日 エディオンアリーナ大阪）

3場所連続優勝と初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）を力強く寄り切り、白星発進した。昨年春場所の新入幕から3勝3敗と苦手の初日を最高の形で突破した。両横綱は明暗が分かれ、豊昇龍（26＝立浪部屋）は新小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）を寄り切ったが、大の里（25＝二所ノ関部屋）は平幕・若隆景（31＝荒汐部屋）に押し出された。

安青錦が吉兆の好スタートを切った。一度つっかけ、2度目の立ち合い。左に変化した若元春の奇襲に動じず、「体が対応できて良かった」と低い姿勢で攻め続けた。最後は力強く寄り切り、優勝した直近2場所に続き、苦手だった初日をクリア。「いつもと変わらず、緊張した」と笑みをこぼした。

部屋の大阪宿舎が新しくなった。新弟子が増えたことや寒さで弟子らが体調を崩した昨年を踏まえ、暖房完備の約20畳の部屋が新設。安青錦も「僕も変わった。広いです」と昨年まで師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が使用していた部屋で寝泊まり。宿舎を構える幸南食糧から万全のサポートを受けている。

新調した黒の締め込み姿で白星発進。「いいスタートを切れたので、このまま残りもいけたらいいなと思う」。双葉山、照国以来の大関2場所通過、史上最速（付け出しを除く）となる初土俵から所要16場所での横綱昇進へ、記録ずくめの綱獲りに挑む15日間が始まった。