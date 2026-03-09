外国勢力がＳＮＳ上に誤った情報などを拡散させ、自国にとって都合の良い方向に、日本の世論を誘導しようとする動きが表面化している。

有権者が偽・誤情報に惑わされて投票先を判断するような事態となれば、民主主義の根幹が揺らぎかねない。政府とＳＮＳの事業者は、ネット空間の偽・誤情報への監視を強めるべきだ。

先の衆院選では、Ｘ（旧ツイッター）上に高市首相を個人的に攻撃する投稿が相次いだ。具体的には、「首相が旧統一教会から票を買っている」、「首相は軍備増強と歴史修正に道を開いた」といった内容だった。

民間の情報会社によると、これらの発信は、カタカナと漢字を組み合わせるなど共通点のある、３０００件のアカウントを通じて行われたという。中には中国の簡体字を使ったものなどがあり、中国系組織の関与が疑われている。

また、米オープンＡＩは、高市氏が昨年、首相に就任する前後に、自社の対話型ＡＩ（人工知能）に、高市氏が極右だと非難するにはどうすれば良いか、などと助言を求める人物がいたと発表した。

オープンＡＩは、この助言を求めたのは中国当局の関係者だったと分析している。

このほか２０２４年に能登半島地震が起きた直後には、当時の岸田内閣が決めたウクライナ支援に関連し、ＳＮＳ上に「ウクライナよりも能登の被災民を支援すべきだ」といった投稿が相次いだ。

この発信の大半はロシア関係者からで、日本政府にウクライナ支援をやめさせ、戦況を有利に運ぶ狙いがあったとみられている。

いずれの発信も悪質極まりない。日本の世論を操作しようという行為は到底容認できない。

外国勢力による世論工作は、主に欧米で行われるケースが多かった。１６年の米大統領選は、ロシアの介入が疑われた。

日本は言葉の壁もあり、そうした工作とは無縁とされてきたが、ＡＩの発達で、言葉の垣根はなくなったとの見方が出ている。もはやひとごとでは済まされない。

現行の情報流通プラットフォーム対処法は、投稿を削除する要請があった場合に応じるかどうかを事業者の判断に委ねている。政府は、表現の自由への配慮から削除を義務づけることに慎重だ。

だが、手をこまねいていたら手口が一層巧妙化し、悪質な情報操作が横行しかねない。公共の福祉を守る観点から、規制の強化を検討すべき時期を迎えている。