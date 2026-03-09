官邸主導の政策決定にこだわって、歴代の政権が内閣官房などにその時々の政策テーマに関する会議を次々に設置した結果、組織が肥大化したのは否めない。

効率的な行政運営のため、必要性が薄れたり、政策目的が重複したりしている会議を統廃合するのは当然である。

政府が、内閣官房と内閣府の６９の会議について、「一定の役割を終えた」として順次廃止することを決めた。今後２年かけて他の会議も統廃合を検討するという。

廃止となる会議の大半は休眠状態にある。それでも担当職員は配置されたままとなっている。

職員は別の部署と併任しているケースが多い。とはいえ、担当する会議がある以上、そこで扱うべきテーマの動向は定期的に把握する必要がある。時には報告書を作成することも求められるという。職員の負担は重い。

今回の決定で既に廃止された会議の一つが、安倍内閣が２０１３年に設けた「経済の好循環実現に向けた政労使会議」だ。企業に賃上げを促す目的があったが、１５年を最後に開かれていない。

その後、岸田内閣は、経済界や労働界と協議する場として「政労使の意見交換」を設けた。高市内閣もこれを活用している。

また、民主党政権が設けた鳥インフルエンザ対策本部も今回ようやく廃止された。鳥インフル対策は現在、別の会議が担っている。民主党政権時代と、安倍内閣時代の会議が放置され、惰性で残っていたのは明らかだ。

０１年の中央省庁再編に伴い、首相が政策決定を主導する体制が整った。内閣官房と内閣府は省庁間の政策を調整し、首相を支える役割を担っている。

時の首相がそうした仕組みを使って、自らが政策を主導しているとアピールするために会議を作った面もあるのではないか。

実際、内閣官房では、昨年１１月時点で首相や官房長官がトップを務める閣僚会議などが８８あった。１５年当時の３９に比べると、２倍超に増えていた。政権が交代しても、会議を作った内閣に気兼ねして廃止できなかったのだろう。

会議が増えるにつれ、２０年前は他省庁との併任を含めても１４００人だった内閣官房の職員は、昨年度、３７００人超となった。

時の政権の都合で会議を乱立させていたら、官僚側も振り回され、重要政策の立案に集中できなくなる恐れがある。組織を整理して無駄な業務を省くことが大切だ。