ＷＢＣ連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は８日、Ｃ組首位で１次ラウンド突破を決めた。

米国マイアミに舞台を移す準々決勝へ進むことは、宮崎市での事前合宿にアドバイザーとして参加したダルビッシュ有投手（３９）（米パドレス）との約束でもあった。

侍ジャパンのベンチにはダルビッシュ投手の背番号１１のユニホームが飾られている。６日に行われた初戦の台湾戦の前、高橋宏斗投手（２３）（中日ドラゴンズ）は「パワーをくれるんじゃないか」と手を当てた。その写真を「読売新聞写真部」のＸ（旧ツイッター）公式アカウントが投稿すると、米国に戻っているダルビッシュ投手が引用投稿し、「マイアミで返してねってユニホーム渡したらこんな事してくれて感動しました」とつづった。

合宿中にカットボールの投げ方などを教わった高橋宏投手は「ダルビッシュさんがいなかったら、このチームはでき上がっていない」と話す。８日の豪州戦で先発し、４回無失点と好投した菅野智之投手（３６）（米ロッキーズ）は、チーム合流後に約１時間も話し込み、「言葉にできないくらい忘れられない時間」と振り返った。

昨年１０月に右肘を手術したダルビッシュ投手はリハビリにかける時間も惜しんで、豊富な経験に基づく知識を後輩に伝えた。一方で世界との戦いに挑む選手を尊重し、合宿中はユニホームの着用を固辞した。それでも誰もが認める侍ジャパンの一員。その献身に応える恩返しは、決戦の地、米国へと続いていく。（井上雄太）