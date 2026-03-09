［東日本大震災１５年］明日への道＜４＞

「宮城から出たことがないから、海外で私の『核』になる部分を探したい」

２月中旬。

親と死別した遺児を支援する「あしなが育英会」の留学研修事業の参加者らによる交流会が都内で開かれ、仙台市の大学院生、萩原彩葉（さわは）さん（２３）が緊張した面持ちで語った。

萩原さんは今月下旬にベトナムへ渡り、１年にわたり現地の学生らに日本語や文化などを指導する予定だ。一人暮らしをしたこともないのに、思い切って海外での挑戦を決めた。

「きっと、父ちゃんが『好きなようにやりなよ』と応援してくれている」。今も、見えない力に背中を押されていると感じる。

「避難所で待ってるね」

１５年前の３月１１日。地震を受け、仙台市泉区の自宅で大工の父・英明さん（当時３６歳）への置き手紙を書き終えると、母やきょうだいと避難所へ向かった。当時はまだ小学２年。深刻さがわからず、まるでピクニック気分だった。

避難者であふれかえった体育館では、夜になるとあちこちからすすり泣く声が聞こえた。胸が苦しくなり、「父ちゃんさえいたら安心なのに。早く帰ってこないかな」と願った。

数週間後、犠牲者を報じる新聞に英明さんの名前が掲載された。仕事で向かった宮城県名取市の沿岸部で、津波に流されたと聞かされた。

英明さんは「無敵の父ちゃん」だった。大工の腕前で庭にウッドデッキをつくり、プールを置いて一緒に水遊びをしてくれた。料理も得意で、パラパラのチャーハンは絶品だった。ふざけた踊りで家族みんなを笑わせてくれた。

「うそだ、人違いに決まってる」。幸せな日々がもう二度と戻ってこないようで怖く、死を受け入れられなかった。誰にも父のことを話せなかった。

小学５年でいじめに遭った。

靴に画びょうを入れられ、持ち物を勝手に捨てられた。何よりつらかったのは、同級生から「お前の父ちゃんは死んだんだろう」と薄ら笑いで言われたこと。大好きな父をバカにされ、自分も死のうとさえ思った。

そんな時、５歳で父を亡くした森田望奈未（みなみ）さん（３０）と育英会を通じて知り合った。神戸市からボランティアで訪れた森田さんは同じ境遇だと明かし、じっと話を聞いてくれた。戸惑いながらいじめのことを話すと、「そんな心の狭い人たちの言葉で傷つくことはないよ」と苦しい気持ちに寄り添ってくれた。

気付けば、誰にも明かせなかった父のことも震災のことも、堰（せき）を切ったように森田さんに話していた。「父ちゃん、死んじゃったんだ」。やっと認めることができた。

「必死に我慢を重ねていた。お父さんや震災について、なんとか口にできた感じだった」。森田さんは当時をそう振り返る。

父ちゃんがいないのは寂しいけど、必ず見守ってくれている――。そう思えるようになると勉強にも部活にも打ち込むことができ、友人にも恵まれた。

自身の苦しかった経験から、「保健室の先生になって、つらい思いをしている子たちの『避難所』になりたい」と考えるように。大学で教員免許を取得し、今回の留学を終えたら養護教諭の道へ進むつもりだ。

言葉も文化も異なるベトナムの人たちとの交流には不安もある。それでも、「今回の経験が、今後困っている子どもたちとコミュニケーションを取る時に役立つはずだ」と信じている。

英明さんが愛用していた指輪などのアクセサリーを気に入るようになり、よく身につけている。「ファッションセンスもイケてる。やっぱり最高の父ちゃんです」。アクセサリーはベトナムにも持って行く。（大原圭二）