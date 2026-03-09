¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÄï»ÒË½¹Ô¤Î°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Ï¸·È³¤«¡¡µÜ¾ëÌîÉô²°ÊÄº¿¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡Ö·Ú¤¤½èÊ¬¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¸·È³¤«¡¢´²Âç¤Ê½èÊ¬¤«¡½¡½¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡ÊÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¤¬£¸Æü¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£¾ì½ê¤ÏÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤à°ìÊý¤Ç¡¢¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ê£³£´¡á¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤¬Äï»Ò¤ÎËëÆâÇìÇµÉÙ»Î¡Ê£²£²¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¡£ÅÚÉ¶¾å¤ÎÇ®Àï¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¿ÆÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¼°¤Ê½èÊ¬¤Ï¡¢½Õ¾ì½ê¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍý»ö²ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡£³Ñ³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½è¶ø¤Ëº£¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¤è¤ëË½¹ÔÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÇìÇµÉÙ»Î¤¬¡¢ÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡£ËëÆâ²¤¾¡ÇÏ¡Ê£²£¸¡áÌÄ¸Í¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼èÁÈ¸å¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖºòÆü»Õ¾¢¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤òµ¯¤³¤·¤ÆÁ°¤Ë¹¶¤á¤ëÁêËÐ¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½êÁ°¡¢°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤¬ÇìÇµÉÙ»Î¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¡£Æ±¿ÆÊý¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤ò¿½¹ð¤·¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤é¤È¤È¤â¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤Î¼òÀÊ¤Ç¤Îà¹Ô¤²á¤®¤¿¹Ô°Ùá¤ËÆ±¿ÆÊý¤¬Î©Ê¢¡£»Õ¾¢¤¬¤³¤Ö¤·¤ÇÄï»Ò¤Î´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Ï»ÃÄêÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ½Õ¾ì½ê¤òµÙ¾ì¡£Àµ¼°¤Ê½èÊ¬¤Ï¾ì½ê¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍý»ö²ñ¤Ç·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶¨²ñÆâ¤Ç¤Ï°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Î½è¶ø¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î´Ø¿´»ö¡£³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿ÆÊý½°¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ø·Ú¤¤½èÊ¬¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀèÂå¡ËµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹ËÇòË²¡Ë¤Ï¡¢Äï»Ò¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÉô²°¤¬ÊÄº¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤ÏÄï»Ò¤ËÄ¾ÀÜË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ºÇÄã¤Ç¤â»Õ¾¢¤«¤é¹ß¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê½èÊ¬¤Î¡Ë¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ´ÂÎ¤ËÉº¤¦¥à¡¼¥É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤ÏÄï»Ò¤À¤Ã¤¿¸µËëÆâËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Î´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ç¡¢£²³¬µé¹ß³Ê¤ÈÊó½·¸º³Û¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Õ¾¢¤ÎºÂ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¡¢Éô²°¤âÌµ´ü¸ÂÊÄº¿¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë³Ñ³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Ï¼«¤éÉÔ¾Í»ö¤ò¿½¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸µ²£¹Ë¤Î»Õ¾¢¤¬Äï»Ò¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿ÅÀ¤ÇÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡£¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç¤Ï¡¢¸µ²£¹ËÆüÇÏÉÙ»Î¤¬£²£°£±£·Ç¯¤Ë½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ°úÂà¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÍâ£±£¸Ç¯¤Ë¡ÖË½ÎÏ·èÊÌÀë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âË½ÎÏ¤Îº¬Àä¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¶¨²ñ¤Ï°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·È³¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´²Âç¤Ê½èÊ¬¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤«¡£³Ñ³¦Á´ÂÎ¤¬¡¢¤«¤¿¤º¤ò¤Î¤ó¤Ç½èÊ¬¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£