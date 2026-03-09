「生きているうちに帰れるか分からない」「それでも土地は返してほしい」…「一時保管」約束の除染土、見えぬ行き先

［東日本大震災１５年］復興の岐路＜３＞

東京電力福島第一原発に隣接する中間貯蔵施設（福島県大熊町、双葉町）。

約１６平方キロ・メートルの広大な敷地には、除染土を埋めて整地した区画が広がり、遮水シートなどで覆った状態で管理されている。「ここが最終処分場になりかねない」。大熊町の敷地内に土地を所有し、福島県いわき市で避難生活を送る男性（８１）は危機感を抱く。

２０１１年３月の原発事故後、放射性物質が付いた表土などをはぎ取る除染が各地で行われ、大量の除染土が発生した。中間貯蔵施設への搬入は１５年に始まり、保管量は東京ドーム１１杯分の約１４２０万立方メートルに上る。

ここには約２７００人が暮らす住宅や農地があったが、原発事故で全ての住民が避難した。政府から除染土を保管するよう要請を受け、福島県と大熊、双葉の両町は、やむを得ない選択として県外での最終処分を条件に施設での一時保管を容認。最終処分を搬入開始から３０年以内に完了することが法律に明記されたが、最終処分場の県外候補地の選定は手つかずのままだ。

土地を手放すことに抵抗があった男性は、国と４５年までの賃貸借契約を結んだ。自宅は解体され、跡地には丹精込めて手入れしていた庭の花木だけが残る。「古里に戻れず亡くなった人は多く、私も生きているうちに帰れるか分からない。それでも土地は返してほしい」と訴える。

最終処分期限まで２０年を切る中、政府は昨年８月、３０年頃から最終処分場の候補地選定に入り、３５年をめどに場所を決める工程を公表した。中間貯蔵施設の除染土のうち、４分の３を占める放射能濃度が低い土を道路整備などで再利用し、残りを県外に整備する処分場に埋めて処分する。再利用について、環境省は「国際的な安全基準を満たしており、人体や環境に影響はない」と説明する。

処分場の確保には、安全基準内の除染土の再利用を進め、最終処分量をいかに減らせるかが鍵を握る。政府は昨年から、東京・霞が関の中央省庁９か所の花壇などで除染土を利用。今後、各省庁の地方出先機関や公共事業などに利用先を広げる方針だ。

ただ、放射性物質を含む土とのイメージから、健康への影響や風評被害を懸念する声は根強い。環境省が２２年に、関東３都県で計画した再利用の実証事業は住民らの反対で頓挫した。福島県内も例外ではない。塙町の宮田秀利町長は２３年に、「県内自治体が積極的に協力すべきだ」として、安全性の確保を前提に再利用を検討する考えを示した。だが、町民からは反対の声が相次ぎ、進展はしていない。

条件が整えば、再利用を検討するという自治体もある。青森県風間浦村の冨岡宏村長は、再利用に伴う国からの財政支援に期待を込め、「村に対して多少なりともメリットが必要だ。国から安全対策や支援などの条件が示されれば、具体的な検討に入るべきか否か精査できる」と話す。

再利用に関する環境省のワーキンググループで座長を務めた北海道大の佐藤努教授は「まずは除染土の処分の意義や経緯、安全性を理解してもらうことが重要」と指摘。その上で、「自治体が再利用を受け入れやすくするために、国が支援を行うことも一つの手。国と自治体側が一緒に地域振興策を考えていくことが理想的だ」としている。