「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）

首位から出た昨季の年間女王、佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１６アンダーに伸ばして今季の開幕戦を制した。ツアー通算５勝目。昨年末に死去した師匠のジャンボ尾崎さん（享年７８）に捧げる優勝となった。１打差の２位は永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ。

天に向け、拳を振った。１８番のパーパットを沈め、佐久間が永井の猛追を振り切って開幕優勝を果たした。「この優勝を、ジャンボさんに届けたいです」

ジャンボアカデミー創設前から故尾崎将司さんに師事してきた“０期生”。今月１６日にお別れの会が開催されることもあり「そこでいい報告ができたら」という思いで臨んだ大会。

初日は１アンダーだったが、２日目にはコースレコードに並ぶ６２のビッグスコアでトップに躍り出た。さらには第３ラウンド、７番までボギーをたたかない安定感で、記録の残る１９９０年以降では最長となる開幕からのノーボギー４４ホールの新記録を樹立。

そして“締め”が、２００３年の不動裕理以来となる、前年度女王の開幕戦勝利だ。

最大６打差が、永井の猛追も受けて１７番を終えた時点で２打差。それでも佐久間は「苦しい、と思った場面はなかったですね」という。「以前なら焦っていたでしょうけど、今は自分のプレーに集中できています」と、メンタルでも大きな成長を遂げている。

尾崎さんが亡くなってしばらくは、食事もできないほど打ちひしがれた。しかしそれを恩師が喜ぶはずもない。そこに気づき一念発起、これまで以上にゴルフに向き合ったことが、女王をさらに強くした。

お別れの会では「ありがとうございました。開幕戦、優勝することができました。これからも頑張るので、見守ってください、と伝えます」と佐久間。「まだまだ始まったばかりだぞ、と言われそう」とも。そのゲキに応えるべく「年間５勝、メジャー制覇」の目標に、また進み始める。