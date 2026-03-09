¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó ¤¤¤¤Ê¤êµçÃÏ¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ÂÔË¾ÏÀ¡Ö2027Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÛÎã¤Î£±£µ¼þÃÙ¤ì¤ÇµÏ¿Åª¤ÊºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤êà¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ÂÔË¾ÏÀá¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬Â³È¯¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¡¢Î¾¥Þ¥·¥ó¤È¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£ÐÃæ¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Û¥ó¥À¤Ë°ÛÎã¤Î¶ì¸À¤òÄè¤¹¤Ê¤É¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï¶õÃæÊ¬²ò´íµ¡¤ËÈ¯Å¸¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¸ø¼°£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö£²£°£²£·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤ÊÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¡¼¥«¡¼¸òÂå¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¼¤ÒÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿®Íê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¤â¤·¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸ÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡£°ã¤¤¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£Ð£Õ¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ïº£µ¨£Ð£Õ¤ò¼«¥Á¡¼¥à´Þ¤á£´¥Á¡¼¥à¤â¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î£Ð£Õ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³«ËëÀï¤«¤éÏªÄè¤·¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¸½ÂÎÀ©¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£