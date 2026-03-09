WBC1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4-3で勝利した。この日は天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場。試合後は両チームが敬意の振る舞いを見せ、ネット上でも感動が広がった。

接戦をものにした侍ジャパン。勝利後は天皇、皇后両陛下と愛子さまが手を振られた。大谷翔平ら日本ナインが帽子を取って貴賓席を見上げ、拍手で見つめる光景も広がった。場内も拍手喝采となった。オーストラリアナインもベンチ前で同様に帽子を取り、貴賓席を見つめた。その後、両チームは互いに一礼。健闘をたたえ合った。

X上でもこのシーンに感動が広がり、「オーストラリアもとても強くて、スポーツマンシップもあり、かっこ良かった」「オーストラリアはなんて紳士なんだ」「球場全体が優しい雰囲気に感じた」「オーストラリア選手もお見送りありがとうございます」「今回のWBCはリスペクトに溢れて見てて清々しいわ」「ありがとうとても敬意を感じる」「日本国民としては嬉しかった」「オーストラリア選手も天皇陛下に脱帽してくれている」などと反響が相次いだ。

この日、オーストラリアはチーム公式Xで「これは日本の天皇陛下に贈られました。ここにいられることは大変光栄です」として、背番号「14」ニルソン監督のユニホームの写真を投稿。天皇陛下へ献上したようで、ユニホームには英語で「with respect and honor, I am thanksful to have you attend our game verse team samurai.」（敬意と名誉とともに、侍ジャパンと我々の試合にあなた方が来場してくださったことに感謝申し上げます）と記されていた。

両陛下のWBC観戦は3度目、野球国際試合の「天覧試合」は1966年11月6日の全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、60年ぶり。試合開始30分ほど前、貴賓席・バルコニー席にお出ましになった様子が大型ビジョンで紹介された際には「おおー！」というどよめきとともに拍手が起きた。



（THE ANSWER編集部）