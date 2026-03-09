#Mooove!姫野ひなの、ふんわり美バスト輝く「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/09】アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、3月9日発売の「週刊プレイボーイ」12号（集英社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】23歳現役アイドル、美ボディ際立つビキニショット
姫野はアイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、メンバーカラーは青色。現在は「週プレ」をはじめとした雑誌に多数登場し、今後の活躍が楽しみな次世代ヒロインだ。今号では、ピンクと黒のランジェリーからふんわりとした美しいバストを披露している。
そのほか、今号には田中美久、幸田あかり、江籠裕奈、林美希、石田悠佳、博多彩葉が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
