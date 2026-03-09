◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が８日、阪神とのオープン戦（甲子園）で先発。３回１安打無失点の好投で、２年連続の開幕ローテ入りへ前進した。最速１４７キロを計測した直球で押し、スプリット、スライダーなどの変化球を織り交ぜて凡打の山を築いた。阿部監督も「（開幕ローテに）入ってくる可能性はある」と順調に調整を進めるベテラン右腕を評価。北海道・駒大苫小牧時代に全国制覇を果たすなど沸かせた“聖地”で、大きな一歩を踏み出した。

黒土のマウンドでギアを上げた。初回２死三塁。田中将は４番・大山を球威で押し込んだ。１１４キロのカーブで空振りを奪い、カウント２―２とした直後の５球目。この日最速１４７キロの外角直球で投ゴロに封じ、狙い通りピンチを脱した。今季初先発、気温９度前後で３回３１球０封、被安打１。ＷＢＣ組で不在の佐藤、森下にも触れつつ「とりあえず抑えられてよかった。結果が出ないよりは絶対出た方がいいので」とうなずいた。

昨年３月９日のＯＰ戦以来、約１年ぶりの甲子園。「声援をもらえるのはありがたい。うれしいですね」とプロ入り前から聖地を沸かせてきた“申し子”の帰還に、試合前から敵地も大きくどよめいた。カットボール、スライダー、スプリットなども両サイドに散らし３イニング目は８球でピシャリ。計９アウトのうち７つがゴロと、４万１８８８人の前で「持ち味」と語る投球術が光った。

狙うは２年連続の開幕ローテ入り。今年は春季キャンプからフォーム、出力が安定し、実戦２試合で５回１安打０封と近年にない仕上がりを実感している。この日の初回はあえて、宝刀のスプリットを封印。１５球中１１球が速球と、磨き上げてきた武器で上位打線を打ち取った。１年前の阪神戦と比べ最速は２キロ上昇し、球団のデータ班は平均球速、変化球含め「去年より全てのデータが上回っている」と証言。阿部監督も「もちろん、入ってくる可能性はある」と開幕ローテ６枚に食い込める状態にあると判断している。

登板前夜はＷＢＣ日本代表の韓国戦をチェック。劇的な逆転ゲームを締めたのが、後輩の大勢だった。日頃から「マサヒロさん」と慕われ、侍合宿前には宮崎でゴルフも一緒にラウンドした。自身も０９、１３年と同大会に出場。世界一の喜び、負けの重さ、どれほど重圧がかかるかも理解している。だからこそ「９回を締めくくってるわけですから。点差の少ないところで投げて、また自信になるだろうし、緊張も多少はほぐれてくると思う。また次以降の投球も楽しみ。もちろん応援してますよ」と熱いエールを忘れなかった。

先発枠を巡っては新外国人右腕３人に則本や若手らとサバイバル。「シーズン入ってくれば（打者の反応も）変わるだろうし、イニングが進んでいくとまたそれも変わってくる。いろんな想定をしてまた投げられたら」。昨季大きく負け越した阪神戦、鬼門・甲子園での快投。価値のあるアピールだった。（堀内 啓太）