ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）が、４月１２日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）に出演することが８日、分かった。

女優・畑芽育（２３）と志田未来（３２）がダブル主演する本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、亡くなった女性の娘・未央（志田）が出会い、罪と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス。

藤井は、ユメの会社の先輩で恋人の佐久間健司を演じる。社内にはユメとの交際を秘密にしており、全方位に優しい性格の役柄で、「愛情深い一方で、誰もがどこかに持つような優柔不断さや弱さがある男。時には反感を買うかもしれませんが、そんな泥臭い人間らしさを大切に演じたい」と役への理解を深めている。

佐久間は、志田演じる未央の母親が転落死した際、ユメと行動しており物語の重要人物でもある。藤井は「誰もが共感できる『人間っぽさ』を持つ登場人物たちが魅力で、次々と展開する予測不能な面白さがあります」とアピールしている。未央の母親役で榊原郁恵（６６）、刑事役で岡田義徳（４８）、ユメの母親役で栗山千明（４１）も共演する。