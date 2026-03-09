◆オープン戦 オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）

オリックス・寺西成騎投手（２３）が、開幕ローテーション入りへまたアピールに成功した。２日に行われたＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラドーム大阪）では２回をパーフェクト。大谷、鈴木、吉田のメジャー組を封じたことで名前を上げた。この日は４回から２番手で登板し、４回を１失点、４者連続を含む７奪三振。大舞台を経験した右腕の存在感が増してきた。

侍ジャパンを封じた男には連絡が殺到した。「みんな大谷さんの話ばかりで…。『すごい』と言ってくれて、改めて『すごいんだな』と思いました」。６日前はオール直球勝負を挑み、二刀流から左飛。「雰囲気はありました。怖かったです」と体感し、投手として攻める勇気を身につけた。

「しっかり打者と勝負ができている。逃げないで、向かっていけるというのはあります」。パ王者のソフトバンク打線に無四球。決め球に困り、カットボールに頼るプロ１年目の姿はなかった。昨年秋から練習しているフォークにメドがついた。平野や宮城ら先輩投手から握りや投げ方を教わり、１球１球の状態によって使い分ける方法。「練習して、完成度を高めていけたら」と声を弾ませた。

宮城、曽谷のＷＢＣ組は不在だが、寺西にとってはチャンス。「前回、今回とつながって、いい感じに来ている」と岸田監督の評価を上げた。無限の可能性と向上心を持ったブレイク候補。２年目の飛躍が見える。（長田 亨）