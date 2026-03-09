◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）が８日、行われ、日本はオーストラリアとの接戦を４―３で制し、Ｃ組１位で６大会連続の８強進出を決めた。１点を追う７回２死一塁、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が２試合連発となる決勝の逆転２ラン。３戦連続で「４番」を任された“ＷＢＣ男”が、天皇ご一家が観戦された、国際大会６０年ぶりの「天覧試合」で、日本を劇的勝利に導いた。９日は試合がなく、１０日にＣ組全勝をかけチェコ戦に臨む。

特別な夜に吉田が歴史の針を動かした。確信の歩みとともに、東京Ｄに歓喜の渦が広がった。天皇、皇后両陛下、長女・愛子さまが東京Ｄに来場。本塁後方から観戦された。プロが出場した試合では１９６６年１１月６日、日米野球、全日本―ドジャース戦（後楽園）以来の天覧試合。実に６０年ぶりとなる大きな意味を持つ試合を鮮やかな逆転２ランで彩った。

「勝ちゲームをしっかりと見せられたことは非常に良かったと思います」

重苦しい展開を一振りで救った。６回まで無得点と打線が沈黙。１点を追う７回２死一塁で打席に入った。１ストライクからサイド左腕ケネディが投じた内角低めの１２９キロスライダーをすくい上げた。見送ればボールかと思われる低めの球を右中間席に運ぶ芸術的な２ラン。試合前に「日本国民として素晴らしい日になるように必死でプレーしたい」と語った吉田が２試合連続アーチを放った。日本選手最多のＷＢＣ通算４発目。頼もしすぎる男が勝利の道先案内人となった。

まさに伝説の再現だった。プロ野球初の天覧試合となった５９年６月２５日の巨人―阪神戦（後楽園）では「４番・三塁」で出場した巨人・長嶋茂雄が同点の９回にサヨナラ弾を放つなど２本塁打の大活躍。ミスター伝説のひとつとなった。日本の野球界を大きく発展させた長嶋氏について吉田は「一度お会いしたかった」と尊敬の念を抱く。６７年前にミスターがアーチを放ったのは、午後９時１０分だったが、吉田の逆転２ランが飛び出したのも同９時１０分。天から見守ったミスターが力を与えてくれたのかもしれない。

今大会３試合で打率５割、６打点をマークしている吉田の功績は侍ジャパンにとって大きい。大会史上最多の１３打点をマークした２３年の前回大会はメジャー挑戦１年目。新たな環境への挑戦を見据えて、優先するケースが多いが出場を決断した。「何も分からないまま突っ走った。かなりつらかった」と本音を漏らす。そんな誰もが二の足を踏む強行軍で示した覚悟が確かな“道”をつくった。今大会は同じく主力の岡本と村上がメジャー移籍１年目ながら出場。吉田は「僕は意識してない」と語るが、井端監督は「道をつくった一人」と最大級の賛辞を贈る。吉田の姿が後輩たちの指針になっている。

勝利後、天皇、皇后両陛下、長女・愛子さまが手を振られた。３連勝で１位通過での準々決勝進出が決まったが、まだまだ通過点。「難しい試合が続くけど、一戦必勝でやっていきたい」と見据えた吉田。“ミスターＷＢＣ男”の背中が一層映えた。（宮内 孝太）

◆日本のＣ組１位が決定 日本は１０日のチェコ戦を残して１位が確定。オーストラリアが９日の韓国戦に勝ち、日本がチェコ戦に敗れ、３勝１敗で並んだ場合、直接対決で日本が勝利しているため、日本がオーストラリアより上位になる。

記録メモ 吉田が７回に今大会２号となる逆転２ラン。ＷＢＣでは２３年準々決勝のイタリア戦、準決勝のメキシコ戦で本塁打をマークし、これで通算４本塁打。大谷翔平（ドジャース）、多村仁（横）、筒香嘉智（Ｄ）、中田翔（日）と３発で並んでいたが、日本人単独最多となった。また、この一発が決勝打に。ＷＢＣでは２３年の１次Ｒ韓国戦、同チェコ戦、準々決勝のイタリア戦に次いで自身４度目のＶ打となり、１３、１７年で通算４度の中田翔（日）と並びこちらも日本人最多だ。