『教場』風間の“思い出に残った生徒3人”が福岡で明らかに 中村蒼「まさか地元で木村さんと」 大友花恋も登場
俳優・歌手の木村拓哉が7日、映画『教場 Reunion／Requiem』の弾丸舞台あいさつツアーを、中江功監督とともに、福岡、大阪、名古屋、東京の4ヶ所で行った。
【写真多数】映画『教場 Reunion／Requiem』弾丸舞台あいさつツアー 福岡・大阪・名古屋・東京の様子
警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズの実写化。冷酷無比な鬼教官・風間公親（木村）と、生徒たちの手に汗握る対峙を描く。SPドラマ2作、連続ドラマに続き、映画の前編『教場 Reunion』（Netflix配信中）、後編『教場 Requiem』（2月20日公開）で物語の最終章を迎える。
『教場 Requiem』は、公開から14日で動員119万人、興行収入16.2億円を突破。3月1日に東京で実施された大ヒット御礼舞台あいさつで「もしかしたら全国にいくかも…？」と語っていた木村と中江監督が、有言実行。
今回は大ヒットへのお礼はもちろん、前後編あわせて5時間を『教場』に費やしてくれた全国のファンに感謝を伝えようと、全国4ヶ所、約880キロを1日で移動。さらに、まさかのノーメイク・自前の衣装でファンと触れ合った。
■福岡・T・ジョイ博多（298席）
第205期生の中から、福岡出身で、武術の達人・若槻を演じた中村蒼と、劇中では泥沼の三角関係に陥る洞口を演じた大友花恋も登壇し、ティーチインを実施。先日、過去に風間のバディ・遠野を演じた北村匠海から木村に教師を演じることに関しての質問の連絡があり、その際に「今作も観てくれたそうで、少なからずこんなすごい作品に参加させていただけて光栄だった、と、彼らしいまっすぐな感想をくれた」（木村）と語った。
思い出に残っている生徒を3人挙げてほしいと言われた木村は「北村匠海が演じた遠野。彼がいなかったら風間は今教官になっていないかもしれない。もう一人は死ぬなと伝えたのに殉職してしまった工藤阿須加が演じた宮坂。今作だと、風間と同じくハンデを持ちながらも挑んでくる金子大地が演じる笠原。脚本がきつかったし、一連の流れで撮ったから大変だった。（中村）蒼が演じた若槻とのシーンも楽しかった。暑い日で2人で汗だくになりながら撮影した」と語るなど、初めて公開されるエピソードが満載。
地元・福岡で登壇となった中村は、終演後「まさか地元で木村さんと一緒に舞台あいさつをできると思っていなかったので本当にうれしかったです。教場は本当に見ている人たちまで生徒になったかのような緊張感に包みこまれるのですごく没入感が強い作品なので、ぜひそれを楽しんで観てもらえたらうれしいです」とコメントを寄せた。
【写真多数】映画『教場 Reunion／Requiem』弾丸舞台あいさつツアー 福岡・大阪・名古屋・東京の様子
警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズの実写化。冷酷無比な鬼教官・風間公親（木村）と、生徒たちの手に汗握る対峙を描く。SPドラマ2作、連続ドラマに続き、映画の前編『教場 Reunion』（Netflix配信中）、後編『教場 Requiem』（2月20日公開）で物語の最終章を迎える。
今回は大ヒットへのお礼はもちろん、前後編あわせて5時間を『教場』に費やしてくれた全国のファンに感謝を伝えようと、全国4ヶ所、約880キロを1日で移動。さらに、まさかのノーメイク・自前の衣装でファンと触れ合った。
■福岡・T・ジョイ博多（298席）
第205期生の中から、福岡出身で、武術の達人・若槻を演じた中村蒼と、劇中では泥沼の三角関係に陥る洞口を演じた大友花恋も登壇し、ティーチインを実施。先日、過去に風間のバディ・遠野を演じた北村匠海から木村に教師を演じることに関しての質問の連絡があり、その際に「今作も観てくれたそうで、少なからずこんなすごい作品に参加させていただけて光栄だった、と、彼らしいまっすぐな感想をくれた」（木村）と語った。
思い出に残っている生徒を3人挙げてほしいと言われた木村は「北村匠海が演じた遠野。彼がいなかったら風間は今教官になっていないかもしれない。もう一人は死ぬなと伝えたのに殉職してしまった工藤阿須加が演じた宮坂。今作だと、風間と同じくハンデを持ちながらも挑んでくる金子大地が演じる笠原。脚本がきつかったし、一連の流れで撮ったから大変だった。（中村）蒼が演じた若槻とのシーンも楽しかった。暑い日で2人で汗だくになりながら撮影した」と語るなど、初めて公開されるエピソードが満載。
地元・福岡で登壇となった中村は、終演後「まさか地元で木村さんと一緒に舞台あいさつをできると思っていなかったので本当にうれしかったです。教場は本当に見ている人たちまで生徒になったかのような緊張感に包みこまれるのですごく没入感が強い作品なので、ぜひそれを楽しんで観てもらえたらうれしいです」とコメントを寄せた。