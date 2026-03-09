【きょうから】マクドナルド「マックフライポテト」、M・Lサイズが250円に 3・9から14日間『トクニナルド』で実施
日本マクドナルドはきょう9日から22日までの14日間、『トクニナルド』キャンペーンの第2弾として、「マックフライポテト」のM・Lサイズを、通常価格より最大150円得になる特別価格250円で提供する。通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜。
【画像】「マックフライポテト」M・Lサイズが250円に、期間など詳細（表）
「マックフライポテト」は、じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長。ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろん、2月25日より期間限定で好評販売中の「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」とあわせても楽しめる。
また6日から、俳優の堺雅人が「Mr.トクニナルド」として登場する新CMを放送。堺が、ポテトの形をした大きな気球に乗り、ポテト型の拡声器を使って空から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかける内容となっている。
