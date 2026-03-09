『教場』キャストが大阪登場 “作中一番怪しい動き”の生徒役・倉悠貴、木村拓哉に「猪狩君」の証言
俳優・歌手の木村拓哉が7日、映画『教場 Reunion／Requiem』の弾丸舞台あいさつツアーを、中江功監督とともに、福岡、大阪、名古屋、東京の4ヶ所で行った。
【写真多数】映画『教場 Reunion／Requiem』弾丸舞台あいさつツアーの様子 福岡・大阪・名古屋・東京
警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズの実写化。冷酷無比な鬼教官・風間公親（木村）と、生徒たちの手に汗握る対峙を描く。SPドラマ2作、連続ドラマに続き、映画の前編『教場 Reunion』（Netflix配信中）、後編『教場 Requiem』（2月20日公開）で物語の最終章を迎える。
『教場 Requiem』は、公開から14日で動員119万人、興行収入16.2億円を突破。3月1日に東京で実施された大ヒット御礼舞台あいさつで「もしかしたら全国にいくかも…？」と語っていた木村と中江監督が、有言実行。
今回は大ヒットへのお礼はもちろん、前後編あわせて5時間を『教場』に費やしてくれた全国のファンに感謝を伝えようと、全国4ヶ所、約880キロを1日で移動。さらに、まさかのノーメイク・自前の衣装でファンと触れ合った。
■大阪・TOHOシネマズ梅田（684席）
第205期生の中から大阪出身で、作中一番怪しい動きをしていた氏原を演じた倉悠貴も参加。木村、倉、大友花恋（福岡から参加）、中江監督の4人で舞台あいさつを実施した。
まず、大阪の最新の思い出を聞かれた4人は「数ヶ月前に一人ユニバをした」（大友）、「1月の上旬ぶり。エレベーターで左に乗るのを見て帰ってきたなって思う」（倉）、「知り合いを訪ねて去年の暮れにきた」（中江）、「ライブ以来かな。大阪の皆さんはハードルが高いので気合を入れてきた。でもいつも温かく迎えてくれる」（木村）と回答。
その後のティーチインでは、“覚悟が作品のキーワードの一つだと思いますが、みなさんはどんな覚悟をもってこの作品に挑みましたか？”という質問に対し、「コロナ禍以降、お芝居に自信がなくなってしまっていた。でも『教場』のお話をいただき、元々大好きな作品だったので、この作品に不安を全部ぶつけよう、覚悟を持って挑もうと思っていました。でも現場の皆さんも受け止めてくれて、こうやって劇場に観に来てくださる方たちも受け止めてくれた」（大友）、「覚悟をもってというより覚悟をもらった。半年間同じ作品に向き合えることはそうそうないし、2ヶ月に及ぶ訓練があることもそんなにない。訓練の間に木村さんが制服姿で見学に来てくださり、今10点中で何点だと思う？と聞いてくださった。何点って答えるのがいいのか悩んでいた時に、7点と答えた生徒がいた。それが猪狩君」（倉）とエピソードを披露。その猪狩の答えを聞いて、木村は「すべての意味でロックインした」と答えて会場中が笑いに包まれた。
特にこだわったシーンを聞かれた大友が「点検のシーン」を挙げると、木村が「最初は本当に大丈夫かと思うくらいの出来だったけれど、卒業式のシーンで第3教場（風間教場）がその他の第1・第2教場の方々へのお手本になった。それがうれしくて誇らしかった」と語り、倉と大友は満面の笑み。
地元・大阪での舞台あいさつを終えた倉は「馴染みがある場所での舞台あいさつでうれしかったです。大阪ならではのエネルギッシュさと、一発何か残してやろうというものは感じました。ラフだし、カメラで撮ってもいいし、こういうタイプの舞台あいさつってあまりないのでリラックスしてできました。いつもは話すことが固まってしまいがちなのですが、きょうはいろいろな話ができました。今作は長いシリーズの最終章ということで、今まで『教場』を見てきた人には絶対に観ていただきたいですし、ドラマももちろん素敵ですが、劇場で観る良さが詰まっている映画だと思うので、ぜひ劇場で観ていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。
