『教場』木村拓哉、ノーメイク＆自前衣装で1日約880キロ移動の“弾丸”全国4ヶ所ツアー 最後は東京でメッセージ＆生徒からサプライズ感謝

『教場』木村拓哉、ノーメイク＆自前衣装で1日約880キロ移動の“弾丸”全国4ヶ所ツアー 最後は東京でメッセージ＆生徒からサプライズ感謝