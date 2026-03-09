共に元AKB48で女優の大和田南那（26）と藤園麗（21）が8日、都内でダブル主演を務めた千葉テレビ連続ドラマ「徒然なるままに、短歌部。」舞台あいさつ＆上映会イベントに出席した。

同名小説原作の謎解き学園ミステリーで、2月に放送。この日は全話をつなげて上映した。千葉県出身の大和田は「チバテレに出るのは久々で、身内も大喜びでした」と笑顔。24年6月に結婚した動画編集などで働く4歳上の男性「きーちゃん」も「見てくれて楽しんでくれていました」といい「『編集が面白かった』と言っていましたね」と明かした。

ドラマでは大和田が文芸部短歌部門の長で謎解き役の裃サラダ、藤園が同部門後輩の猿渡万智を演じた。校内の爆破予告などへの謎に挑む“ホームズとワトソン”のような関係性で、藤園は「ドラマの主演は初だったのでうれしかったですし、私も身内がとても喜んでいました。これまでは悪役だったり、とげとげしている感じの役が多いので、今回はピュアな助手という雰囲気でうれしかったです」と振り返った。この日からメイキング映像なども収録したDVD＆Blu−rayも発売。舞台あいさつ後には出演者に絡むアイドルグループのSAKURA DOLL、にっぽんワチャチャ、ラルムストーンらがミニライブを行ったほか、本人らがDVD発売会にも出席してファンと交流した。

藤園は「鹿児島出身なので、地元ではチバテレが見られていないので、家族にはDVDを送ります」と語り、大和田も「キャッチーなキャラクターがたくさんいるので楽しめると思いますし、DVDをたくさん買って周囲に配ってほしいです！」と呼びかけた。

続編への意欲も口にし、大和田は「続編があったら千葉で撮影したいですね。イベントも千葉でやったり」と希望。今回はミステリアスで頭の切れる役どころだったが、周囲は「今まで私がやった役の中で一番好きと言ってくれる人が多かった」といい「意外でしたし、いつもの雰囲気と違うので。ギャップがあったのだと思います」と話した。

ドラマには同じく元AKB48の宮里莉羅、葉山莉瑚（Rain Tree）、黒瀬梨花（my fav）、東原優希（SAKURADOLL）、桜まほ（CHEERFUL）、七瀬Ribi（にっぽんワチャチャ）らも出演する。