“トランジスタグラマー”姫野ひなの、“ハイレグ”で圧巻ボディライン
アイドルグループ・＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのが、9日発売の『週刊プレイボーイ』12号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【別カット】姫野ひなの、ハイレグで圧巻のボディライン
アイドルグループ「#Mooove!」の青色担当しているほか、『週プレ』をはじめとした雑誌に多数登場し、身長148センチで“トランジスタグラマー”としても注目される姫野。TikTokフォロワーが83万人を超えるなどSNSでも高い人気を誇り、ショートドラマ『ラブピクション』にもレギュラー出演するなど活動の幅を広げている。
初表紙となる今回は、グアムロケを敢行。ハイレグや圧巻のボディラインを披露したランジェリーカットなど、はじけた豊満ボディを存分に見せている。グラビアのほか、40分にわたるロケ密着DVDも。
同号にはこのほか、幸田あかり、田中美久、江籠裕奈、林美希、石田悠佳、博多彩葉が登場する。
