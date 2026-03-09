畑芽育、志田未来がダブル主演するテレビ朝日系「エラー」（ABCテレビ制作、4月12日スタート、日曜午後10時15分）に、WEST．藤井流星（32）、榊原郁恵（66）、岡田義徳（48）、栗山千明（41）が出演することが8日、分かった。

畑と恋人同士を演じる藤井は「愛情深い一方で、誰もがどこかに持つような優柔不断さや弱さがある男です。時には反感を買うかもしれませんが、そんな泥くさい人間らしさを大切に演じたいと思います」とコメント、「登場人物全員に、誰もが共感できる『人間っぽさ』があります」と作品の魅力についても語った。

志田と親子を演じる榊原は「ずっと気になる存在だった志田未来さんと、今回親子役で初共演できることがすごくうれしいです。今まで私に声がかからなかったような役柄で当初は戸惑いもありましたが、魅力的なキャスト陣のお名前を拝見し、このチームならきっとおもしろい作品になると確信しました」と話す。

刑事を演じる岡田は「常に先が気になる脚本だなと思いました。今からとてもワクワクしています」、畑と親子を演じる栗山は「誰しも予期せぬことから加害者（加害者家族）になってしまうかもしれない。興味深い作品に参加できることを大変光栄に思います」とコメントを寄せた。

出会うはずのない2人の女性が真実を知らないまま友情を育んでいく物語。畑は、ある女性を死なせてしまったユメを、志田は亡くなった女性の娘未央を演じる。