3月1日に食事会を報告…中村がコメント「僕のことフォローしてください」

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアに4-3で勝利。1位通過を決めた。大谷翔平投手（ドジャース）は日付が変る直前にインスタグラムを更新。同時に、ついに“青いボタン”を押していたようだ。

大谷の今回の投稿には、勝利直後とみられるベンチの様子や整列の写真などを4枚、そして「星マーク」を3つ並べて「みなさんまた明後日」と文言を付けて、10日のチェコ戦に向けて意気込んだ。また、ストーリーズ機能では山本由伸投手（ドジャース）らの写真を添えた。

大谷のこの時点でのフォロワー数は1056万人、フォローしているのは計286人いる。そのうちの一人に、今回の侍ジャパンでもチームメートとなった中村悠平捕手（ヤクルト）も入ったようだ。

実は、大谷は中村のことをつい先日までフォローしていなかった。1日に侍ジャパンの決起集会の様子を投稿した際、コメント欄に中村が登場して「僕のことフォローしてください」と切実に懇願。ファンの間でも話題になっていた。その後もなかなかフォロー返しをしていなかったが、8日前後に大谷はしっかりとフォローしたようで、WBC期間中についに願いが叶った格好となった。

中村といえば、2月27日に行われた中日との強化試合前の円陣で声出しを担当した。前回大会の決勝前に大谷が放った名言「憧れるのをやめましょう」を本人の目の前で堂々と“丸パクリ”してイジり、ナインの爆笑をさらったばかりだった。（Full-Count編集部）