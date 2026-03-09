「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
久保建英が所属するレアル・ソシエダのBチーム（サンセ）でプレーする20歳のDF喜多壱也が、人種差別の被害を受けた問題が中国でも反響を呼んでいる。
スペインの大手紙『MARCA』によれば、スペイン２部リーグ第29節カステジョン戦（４−２）の試合終了間際、喜多は相手DFアルベルト・ヒメネスから「プト・チーノ（クソ中国人）」との暴言を浴びせられたと、アロンソ・デ・エナ主審に訴えた。
報告を受けたレフェリーから反人種差別プロトコルが発動され、試合は一時中断。主審は試合後の報告書にも、この事実を記載している。
この報を受けて、中国メディア『直播吧』は「日本人DF喜多壱也も、２部の試合中に相手チームから人種差別的な侮辱を受け、『クソ中国人』と呼ばれた」と報道。記事のコメント欄には、次のような声が寄せられた。
「恥知らずだ」
「本当に醜い」
「こうした侮辱に中国人も日本人も言葉を失った」
「一度に二つの国を批判するなんてすごいな」
「これは非常によくあることであり、根深い差別だ」
「強硬な姿勢が必要」
「本当にひどい」
「スペインではこのようなことが多すぎる」
スペインで起きた事象が、波紋を広げている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ソシエダの喜多壱也が人種差別被害を訴えた瞬間
