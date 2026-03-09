プレミア6戦出番なしの田中碧、リーズのFA杯8強入りに貢献!! ゴール関与の縦パスや攻守の切り替えでアピール
[3.8 FA杯5回戦 リーズ 3-0 ノリッジ]
リーズは8日、FAカップ5回戦でノリッジ(英2部相当)と対戦して3-0で勝利した。MF田中碧はリーグ戦6試合連続出場なしとなっているなか、2月15日に行ったFA杯4回戦以来となる出番として先発出場。中盤の底でビルドアップに関わるプレーや素早い攻守の切り替えで球際を戦うシーンのほか、得点に繋がる縦パスを入れる場面も見せた。
リーズは前半19分、DFジャカ・ビヨルのロングボールに反応したFWウィルフリード・ニョントがGKの前でボールに触れて入れ替わると、FWルーカス・ヌメチャがガラ空きのゴールに流し込んだ。ところがVARの介入を経て主審が映像を確認すると、ニョントは腕でボールに触れていたことが判明。ハンドでゴール取り消しとなった。
田中は前半25分、中盤のルーズボールに反応したところでDFアリ・アーメドに遅れてチャージされ、相手のイエローカードを誘発した。同28分には田中の縦パスを受けたMFヨエル・ピローが左に展開し、駆け上がったDFガブリエル・グズムンドソンのクロスをヌメチャがペナルティエリア内で収めてチャンス。ただ反転して放ったシュートは枠の上に外れた。
するとリーズは前半33分、グズムンドソンがゴールライン際から折り返したボールをMFショーン・ロングスタッフがトラップからジャンピングボレーでアクロバティックにゴールに叩き込み、待望の先制点を奪った。直前のプレーではリーズのPKが見逃されたかという接触もあったなか、VARの介入を待たずにゴールを決めてみせた。
前半37分にも再びグズムンドソンが左深くを取ってマイナス方向へ折り返すも、今度は味方に合わない。ボールは右サイドへ大きく流れたが、そこへ田中が猛スプリント。アーメドに体をぶつけると一度は相手にボールを拾われたが、左足を伸ばしてパスカットし大きな歓声を受けていた。なおも田中は直後のプレーで右サイド深くへ流れたボールのもとへ走り、今度はファウルになったが素早い攻守の切り替えで相手に攻撃の隙を与えなかった。
そうして迎えた前半43分、田中が中央からヌメチャへ楔のパスを通して攻撃のスイッチを入れた流れから、MFダニエル・ジェームズのクロスのこぼれ球をグズムンドソンが押し込んで2-0。リーズが2点をリードして前半を終えた。
田中は後半14分、自陣でのスライディングタックルでイエローカードを提示された。以降も高い位置でスライディングタックルを決めるなどしたが、後半はノリッジペースが続くと同25分に交代となった。
リーズはその後ピローにもゴールが生まれ、3-0の快勝で8強入りを果たした。
