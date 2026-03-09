NACvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第26節】(ラット・フェルレフ・スタディオン)
NAC 3-3(前半3-2)フェイエノールト
<得点者>
[N]カマル ソワー(22分)、B. Lucassen(39分)、アンドレ・アイェウ(45分+3)
[フ]上田綺世2(19分、52分)、ルシアーノ・バレンテ(31分)
<退場>
[N]レオ・グライムル(90分+6)
<警告>
[N]レオ・グライムル(70分)
[フ]ヤクブ・モデル(45分+4)、ラヒーム・スターリング(62分)、渡辺剛(88分)、アネル・アフメドジッチ(88分)
観衆:20,219人
├上田綺世が復活の2ゴール! ヘッド2発で蘭リーグ20得点目、渡辺剛は右足負傷もフル出場…フェイエノールトは3-3ドロー
├フェイエノールト上田綺世が待望のゴール! CKで強烈ヘッド弾…92日ぶり得点で今季19点目
└フェイエノールト上田綺世がまた決めた! 復活弾から即2点目…蘭リーグ20得点の大台へ
