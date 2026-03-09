NECvsフォレンダム スタメン発表
[3.8 オランダ・エールディビジ第26節](ホッフェルトスタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 3 M. Amevor
DF 5 P. Ugwu
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 7 O. Kökçü
MF 23 D. Kwakman
MF 40 R. van Cruijsen
FW 4 ジュニーニョ バクーナ
FW 11 A. Oehlers
FW 77 ビラル ・ウルド=チク
控え
GK 30 Y. Samson
DF 2 D. Payne
DF 14 A. Meijers
DF 25 L. Blondeau
MF 6 A. Plat
MF 15 A. Bouziane
MF 27 M. Mau-Asam
FW 17 J. Ideho
FW 21 ロベルト・ミューレン
監督
クライスリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります