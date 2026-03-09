[3.8 オランダ・エールディビジ第26節](ホッフェルトスタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 31 ライク・ヤンセ

DF 4 アフメッジャン・カプラン

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

DF 17 ブラム・ナイティンク

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

[フォレンダム]

先発

GK 1 K. van Oevelen

DF 3 M. Amevor

DF 5 P. Ugwu

DF 20 N. Verschuren

DF 32 Y. Leliendal

MF 7 O. Kökçü

MF 23 D. Kwakman

MF 40 R. van Cruijsen

FW 4 ジュニーニョ バクーナ

FW 11 A. Oehlers

FW 77 ビラル ・ウルド=チク

控え

GK 30 Y. Samson

DF 2 D. Payne

DF 14 A. Meijers

DF 25 L. Blondeau

MF 6 A. Plat

MF 15 A. Bouziane

MF 27 M. Mau-Asam

FW 17 J. Ideho

FW 21 ロベルト・ミューレン

監督

クライスリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります