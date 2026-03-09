ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が、8日に開幕した。

白井が当地のインというだけでもワクワクする。2022年にグランプリを制したからだ。正直、威張れる足はない。それでも、ここまでに調整の時間はかなり残されている。しっかり仕事をこなして逃走態勢を築く。菊地は差しハンドルでどこまで迫れるか。不安は解消された峰も当然怖い。新田は初日連勝の勢いがある。伸びる感じではないので、出足を生かして浮上する。

＜1＞白井英治 伸びはちょっと弱いですね。出足もまだ違和感がある。時間があるのでしっかり合わせていきたい。

＜2＞菊地孝平 目立っていい部分はない。直線は中村日向、秋元（哲）選手より少し良さそうだった。試運転から小回りできる感じがあった。

＜3＞峰竜太 整備をしていい方向に行っている。伸びは普通。ターンの感じはいいです。前節に換わっているシャフトがどうなじんでくれるかですね。

＜4＞新田雄史 エンジンはいいと思う。ちょっと合ってない感じはあったけど、前に進んでいた。乗りづらさがあるので修正したい。

＜5＞平本真之 足は悪くないんでしょうね。スリットの足は気にならなかった。ターンの安心感は2周目以降なくなる感じ。

＜6＞丸野一樹 起こしで鳴くのは改善できていない。そこが不安材料ですね。展示で伸び返す感覚はあったし、舟も返ってきた。