1次ラウンド・プールCオーストラリア戦

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は日付が変わる直前にインスタグラムを更新。3連勝を伝えていたが、ストーリー機能では小園海斗内野手（広島）にメンションをつけて2ショットを公開している。

通常投稿で大谷は勝利直後とみられる場面や試合前の岡本を中心にした円陣、整列の写真を投稿。文面には「☆」を3つ並べ、WBC3勝目を表現し「みなさんまた明後日」と、10日のチェコ戦に向けてコメントも残した。

一方で、ストーリー機能では小園との2ショットも公開した。ベンチで座る25歳とグータッチを交わしている。背を向けた大谷の表情は分からないが、小園は嬉しそう。キャプションには「THE LAST SAMUTAI」と小園へのメンションとともにつづった。

小園はここまで、野手では唯一の未出場。それを大谷が気遣ったのかもしれない。これに小園は「ラスト侍頑張ります」と大谷の投稿を引用してストーリー機能で反応した。

日本代表はオーストラリア戦の勝利で1次ラウンド3連勝。残り1試合を残し、1位突破で準々決勝進出を決めた。



