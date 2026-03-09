田中碧が先発したリーズ、3得点＆無失点でノリッジに快勝！　FA杯ベスト8に勝ち進む

FAカップ5回戦が8日に行われ、リーズはホームでノリッジ（2部）と対戦した。リーズは、FAカップ4回戦でバーミンガムをPK戦の末に下し、5回戦に駒を進めた。プレミアリーグでは連敗中だが、準々決勝へ勝ち進んで重たいムードを拭い去りたいところだった。ノリッジは3回戦でウォルソール（4部）に大勝を収め、4回戦ではウェスト・ブロム（2部）を下して5回戦に進出した。上位のカテゴリーに所属するチームとの一戦だが、勝利を収めることはできるか。

【動画】田中碧が待望の先発! リーズvsノリッジ

先制はホームのリーズ‼️



グドムンドソンのクロスに反応した

ロングスタッフが見事な反転から

100点満点のシュート⚽️



🏆 FAカップ 5回戦

⚔️ リーズ v ノリッジ(2部)

🔗 https://t.co/h62qdX0qHg pic.twitter.com/JFVvSyjKzR — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月8日

リーズの追加点は移籍後初ゴール🎊#グドムンドソン がこぼれ球を押し込み

ホームチームがリードを広げる👏



セレブレーションにも注目👀



🏆 FAカップ 5回戦

⚔️ リーズ v ノリッジ(2部)

🔗 https://t.co/h62qdX0qHg pic.twitter.com/UKF5g94UFG — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月8日

試合を決定づける3点目は

今季苦しんだ #ピルー の一撃👏



今シーズン初ゴールで

勝利をグッと手繰り寄せる🙌



🏆 FAカップ 5回戦

⚔️ リーズ v ノリッジ(2部)

🔗 https://t.co/h62qdWZSRI pic.twitter.com/9X99jW02Uf — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月8日

田中碧が先発出場した試合は19分、ルーカス・ヌメチャがゴールネットを揺らしてリーズが先制したかに思えたが、OFRの結果、直前のプレーでウィルフリード・ニョントにハンドがあったとして取り消されてしまう。それでも32分、ガブリエル・グドムンドソンがドリブルでボックス内に侵入してクロスを上げ、ショーン・ロングスタッフがゴールに背を向けた状態でトラップ。巧みに反転してからシュートをゴールニアサイドに突き刺した。さらに43分、リーズのダニエル・ジェームズが敵陣深くの右サイドでパスを受け、DFラインとGKの間を通すようにパスを出す。これはクリアされたが、こぼれ球をグドムンドソンが押し込んで加点。前半はリーズの2点リードで終えた。後半、ノリッジがやや盛り返し、チャンスも何度か作っていく。まずは1点を返したいところだが、なかなか得点には至らない。そうした中、リーズは中盤でボールを回収して速攻に転じると、アントン・シュタッハからのパスをヌメチャがキープ。最後はボックス内でヌメチャからパスを受けたヨエル・ピルーがゴール左に流し込み、リードを3点に広げた。このままのスコアで試合は終わり、リーズが3−0でノリッジに快勝を収めてFAカップ準々決勝に進出した。また、田中碧は70分までプレーした。リーズはこのあと、15日に行われるプレミアリーグ第30節で敵地に乗り込み鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと対戦。ノリッジは、11日に行われるチャンピオンシップ第37節でホームにシェフィールド・ユナイテッドを迎える。【スコア】リーズ 3−0 ノリッジ【得点者】1−0 32分 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）2−0 43分 ガブリエル・グドムンドソン（リーズ）3−0 85分 ヨエル・ピルー（リーズ）