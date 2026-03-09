◇ノルディックスキー W杯ジャンプ男子個人第24戦（2026年3月7日 フィンランド・ラハティ（ヒルサイズ＝HS130メートル））

ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第24戦が7日に行われ、メダル3つを獲得したミラノ・コルティナ五輪後、初戦となった二階堂蓮（24＝日本ビール）は合計270・8点の14位だった。1回目126・5メートルで5位につけるも、2回目119メートルと伸ばせなかった。小林陵侑（29＝チームROY）が合計296・2点で今季8度目の表彰台となる3位。ダニエル・チョフェニヒ（23＝オーストリア）が今季3勝目を挙げた。

二階堂が、ようやく五輪後初めての大会に出場した。14位に終わったが、「試合に出られることは本当にうれしい」と実感を込めた。当初は2月末から出場予定も、米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化を受け、UAEのドバイで足止めに。ホテル滞在中には爆撃音なども聞こえ、「もしかしたら死ぬのかなと思いながら寝ていた」と明かす。何とか渡航の手配を整えてドバイを6日に出発し、会場到着は競技開始の約3時間前だった。思わぬ形で3試合の欠場を余儀なくされたが、五輪以来の飛躍を「いいジャンプだった」と前向きに振り返った。