ミセス＆浜辺美波、新CMで美肌際立つ “肌診断”分析結果に興味津々
【モデルプレス＝2026/03/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと女優の浜辺美波が出演する新TVCM「FANCL SKIN PATCH 登場」篇（30秒）ほか全3篇が、3月9日より全国放映開始される。
【写真】ミセス＆浜辺美波、美肌際立つ接近ショット
株式会社ファンケルは、日本初のAIを活用して肌の角層を解析する「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」の新TVCMを公開。「FANCL SKIN PATCH」の体験を通じて、Mrs. GREEN APPLEの3人と浜辺が「肌のほんとうのこと」と向き合い、やるべきケアとやらなくてよいケアに気付くことで、確かな希望を手にしていく姿が全3篇にわたって描かれている。
真っ白な衣装に身を包みスタジオ入りしたMrs. GREEN APPLEの3人。「FANCL SKIN PATCH」の分析結果を目にすると、大森元貴は「どうしてわかったんですか？」と驚きの表情。若井滉斗と藤澤涼架も「ばれちゃったか〜」と笑顔を見せ、AIによる解析の精度に感嘆していた。 特に、若井は「もっと見ていいですか？教えてください！」と、カットがかかった後も分析結果に興味津々の様子。自分の肌の強みや課題、そして必要なスキンケアを知った3人の表情は、次第に明るく変化し、前向きに肌と向き合う姿が印象的であった。藤澤は「褒められた！嬉しい〜！」と、らしさあふれるリアクションで撮影現場を和ませていた。
一方の浜辺は、分析結果を一つ一つ丁寧に確認しながら、「食事と睡眠、がんばろう！」と笑顔でコメント。さらに、「自分が思っているよりも、想像以上に肌が頑張ってくれていて、自信がつきました」と語り、肌状態を客観的に知ることで生まれた、新たな気付きを実感していた。 撮影は終始和やかな雰囲気の中で進み、「肌のほんとうのこと」を知ることで、自分自身と前向きに向き合う姿が印象的な撮影現場となった。（modelpress編集部）
◆ミセス＆浜辺美波、新CMで肌状態をチェック
