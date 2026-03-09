timelesz菊池風磨「VALX」新WEB CMでウインク披露 大声出すシーンに「照れました」
【モデルプレス＝2026/03/09】timeleszの菊池風磨が出演する「VALX（バルクス）」の新WEB CM「VALX プロテインをどうしても教えたい」編が、3⽉9⽇より公開される。
【写真】timeleszメンバー「遭遇したい」街中降臨ショット
アンバサダー就任第2弾となる今回のCMでは、⽇常の何気ないエレベーター内を舞台に、健康や美容について会話をする⼈々の様⼦を描いたストーリー。会話を⽿にした菊池が、「プロテインはトレーニングをしている⼈だけのものではない」という想いを伝えたい衝動に駆られ、ついに「バルクス！」と叫んでしまうコミカルな展開が⾒どころとなっている。
そんな菊池がVALXを⼀⼝飲むと、周囲の⼈々も⾃然とVALXを⼿にしているというユーモアある演出で、「健康を意識するすべての⼈へ」というメッセージを表現。ラストには⼦どもから「バルクスの⼈だ！」と声をかけられ、照れながらウインクする菊池の表情も見どころだ。また、SNS動画では「VALXエレベーター」をテーマに、エレベーターの扉が閉まる瞬間に菊池が滑り込み、忙しい現代⼈の“朝抜き・昼抜き・美容意識”といった状況を瞬時に⾒抜いてVALXをおすすめするコミカルなストーリーを展開する。
今回のCMの注目ポイントについて、菊池は「ウインクは注⽬してほしいですね（笑）。今回、出演者の⽅の年齢層も幅広くて、⾃分の体の⼟台になっているVALXを、⽼若男⼥の⼈に伝えたいという、僕の内なる思いと、今回の役柄がマッチしているのではないかなと思います。撮影現場も和やかで、みんなで協⼒しながら作り上げていくチームワークを感じられたのも印象的でした」とコメント。
また、新しい⼀歩を踏み出す⼈たちに向けて、「新しい環境では期待も不安もあると思いますし、⾃分にも周囲にも気を遣う場⾯が増えると思います。考えごとが増えたり、ストレスが溜まることもあるはずです。だからこそ、がんばりすぎないことをがんばってほしいです。そして、その合間にVALXを飲んでいただけたら。僕ももちろん飲ませていただいておりますので、同⼠として、⼀緒に新しい環境を乗り越えていきましょう！」とエールを贈った。（modelpress編集部）
Q：今回、2度⽬のVALXのCM撮影を終えられましたが、今⽇の撮影を⼀⾔でお願いします。
「照れ」ですかね。（エレベーターという）密室で⽐較的⼈数もいて、しかも右斜め後ろに（VALX監修者で筋トレ界のレジェンドの）⼭本（義徳）先⽣もいらっしゃって。その中で⼤声を出さなきゃいけないという、照れはちょっとありましたね。あと、最後にお⼦さんに「VALXの⼈だ！」と⾔われて、カメラ⽬線でウインクするのは少し照れました。前回とリンクするところもありますが、少し違ったテイストが出せてるんじゃないかなと思います。
Q：視聴者のみなさんに注⽬してほしいポイントはありますか？
ウインクは注⽬してほしいですね（笑）。今回、出演者の⽅の年齢層も幅広くて、⾃分の体の⼟台になっているVALXを、⽼若男⼥の⼈に伝えたいという、僕の内なる思いと、今回の役柄がマッチしているのではないかなと思います。撮影現場も和やかで、みんなで協⼒しながら作り上げていくチームワークを感じられたのも印象的でした。
Q：プロテインを実際に飲むようになる前とその後の変化はどのようなものでしたか？
以前は“トレーニング後に飲むもの”という認識でした。でも知識を深めるうちに、タンパク質は髪や肌、⽖など体のあらゆる部分に必要な成分だと知って。トレーニングしていない⽇でも取り⼊れることが⼤事なんだと感じています。
Q：飲んでない頃の⾃分になんと⾔いたいですか？
僕もそうだったのですが「筋トレしてる⼈のためのものでしょ？」という認識になってしまうと思うんですよ。でもそうではなくて、⽣きていく上で、タンパク質は必要不可⽋なので、⾷事で摂れない分を補うという意味においても、プロテイン、もっと⾔えばVALXを飲むことが⼤事だなと思ってます。僕⾃⾝にとっても、⽣活の中でも、仕事の合間でも、トレーニング前後でも、本当に必要不可⽋…それ以上の存在かもしれません。
Q：CMの内容にちなみ、最近、菊池さんが「これ、誰かにおすすめしたいな」と思ったコトやモノはありますか？それは、どんな⼈に教えたいですか？
僕は汗をかくことが好きなので「サウナ」ですかね。サウナに⼊って、トレーニングして、VALX飲むとか。トレーニングして、サウナに⼊って、VALXを飲むとか。あらかじめ（VALXを）⽔で溶かして振っておいて、冷蔵庫でキンキンに冷やしておくんです。場合によっては凍る直前くらいまで冷やして、スイーツ感覚で飲むのもおすすめです。クールダウンにもなりますし、本当においしいですよ。
Q：進学や就職などで環境が変わる⽅も多い時期です。新しい⼀歩を踏み出す⼈たちに向けて、菊池さんから⼀⾔エールをお願いいたします。
新しい環境では期待も不安もあると思いますし、⾃分にも周囲にも気を遣う場⾯が増えると思います。考えごとが増えたり、ストレスが溜まることもあるはずです。だからこそ、がんばりすぎないことをがんばってほしいです。そして、その合間にVALXを飲んでいただけたら。僕ももちろん飲ませていただいておりますので、同⼠として、⼀緒に新しい環境を乗り越えていきましょう！
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「遭遇したい」街中降臨ショット
◆菊池風磨、新CMでウインク披露
アンバサダー就任第2弾となる今回のCMでは、⽇常の何気ないエレベーター内を舞台に、健康や美容について会話をする⼈々の様⼦を描いたストーリー。会話を⽿にした菊池が、「プロテインはトレーニングをしている⼈だけのものではない」という想いを伝えたい衝動に駆られ、ついに「バルクス！」と叫んでしまうコミカルな展開が⾒どころとなっている。
今回のCMの注目ポイントについて、菊池は「ウインクは注⽬してほしいですね（笑）。今回、出演者の⽅の年齢層も幅広くて、⾃分の体の⼟台になっているVALXを、⽼若男⼥の⼈に伝えたいという、僕の内なる思いと、今回の役柄がマッチしているのではないかなと思います。撮影現場も和やかで、みんなで協⼒しながら作り上げていくチームワークを感じられたのも印象的でした」とコメント。
また、新しい⼀歩を踏み出す⼈たちに向けて、「新しい環境では期待も不安もあると思いますし、⾃分にも周囲にも気を遣う場⾯が増えると思います。考えごとが増えたり、ストレスが溜まることもあるはずです。だからこそ、がんばりすぎないことをがんばってほしいです。そして、その合間にVALXを飲んでいただけたら。僕ももちろん飲ませていただいておりますので、同⼠として、⼀緒に新しい環境を乗り越えていきましょう！」とエールを贈った。（modelpress編集部）
◆菊池風磨インタビュー（※一部抜粋）
Q：今回、2度⽬のVALXのCM撮影を終えられましたが、今⽇の撮影を⼀⾔でお願いします。
「照れ」ですかね。（エレベーターという）密室で⽐較的⼈数もいて、しかも右斜め後ろに（VALX監修者で筋トレ界のレジェンドの）⼭本（義徳）先⽣もいらっしゃって。その中で⼤声を出さなきゃいけないという、照れはちょっとありましたね。あと、最後にお⼦さんに「VALXの⼈だ！」と⾔われて、カメラ⽬線でウインクするのは少し照れました。前回とリンクするところもありますが、少し違ったテイストが出せてるんじゃないかなと思います。
Q：視聴者のみなさんに注⽬してほしいポイントはありますか？
ウインクは注⽬してほしいですね（笑）。今回、出演者の⽅の年齢層も幅広くて、⾃分の体の⼟台になっているVALXを、⽼若男⼥の⼈に伝えたいという、僕の内なる思いと、今回の役柄がマッチしているのではないかなと思います。撮影現場も和やかで、みんなで協⼒しながら作り上げていくチームワークを感じられたのも印象的でした。
Q：プロテインを実際に飲むようになる前とその後の変化はどのようなものでしたか？
以前は“トレーニング後に飲むもの”という認識でした。でも知識を深めるうちに、タンパク質は髪や肌、⽖など体のあらゆる部分に必要な成分だと知って。トレーニングしていない⽇でも取り⼊れることが⼤事なんだと感じています。
Q：飲んでない頃の⾃分になんと⾔いたいですか？
僕もそうだったのですが「筋トレしてる⼈のためのものでしょ？」という認識になってしまうと思うんですよ。でもそうではなくて、⽣きていく上で、タンパク質は必要不可⽋なので、⾷事で摂れない分を補うという意味においても、プロテイン、もっと⾔えばVALXを飲むことが⼤事だなと思ってます。僕⾃⾝にとっても、⽣活の中でも、仕事の合間でも、トレーニング前後でも、本当に必要不可⽋…それ以上の存在かもしれません。
Q：CMの内容にちなみ、最近、菊池さんが「これ、誰かにおすすめしたいな」と思ったコトやモノはありますか？それは、どんな⼈に教えたいですか？
僕は汗をかくことが好きなので「サウナ」ですかね。サウナに⼊って、トレーニングして、VALX飲むとか。トレーニングして、サウナに⼊って、VALXを飲むとか。あらかじめ（VALXを）⽔で溶かして振っておいて、冷蔵庫でキンキンに冷やしておくんです。場合によっては凍る直前くらいまで冷やして、スイーツ感覚で飲むのもおすすめです。クールダウンにもなりますし、本当においしいですよ。
Q：進学や就職などで環境が変わる⽅も多い時期です。新しい⼀歩を踏み出す⼈たちに向けて、菊池さんから⼀⾔エールをお願いいたします。
新しい環境では期待も不安もあると思いますし、⾃分にも周囲にも気を遣う場⾯が増えると思います。考えごとが増えたり、ストレスが溜まることもあるはずです。だからこそ、がんばりすぎないことをがんばってほしいです。そして、その合間にVALXを飲んでいただけたら。僕ももちろん飲ませていただいておりますので、同⼠として、⼀緒に新しい環境を乗り越えていきましょう！
【Not Sponsored 記事】