開催：2026.3.9

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ドミニカ共和国] 12 - 1 [オランダ]

WBCの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国とオランダが対戦した。

ドミニカ共和国の先発投手はＬ・セベリーノ、対するオランダの先発投手はＡ・フランセンで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドミニカ共和国得点 DOM 1-0 NED、さらにショートが悪送球でドミニカ共和国得点 DOM 2-0 NED

2回表、5番 Ｄ・グレゴリアス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでオランダ得点 DOM 2-1 NED

3回裏、4番 Ｖ・ゲレーロＪｒ． 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 4-1 NED

5回裏、6番 Ｊ・カミネロ 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 7-1 NED、8番 Ａ・ウェルズ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 9-1 NED、2番 Ｋ・マルテ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでドミニカ共和国得点 DOM 10-1 NED

7回裏、3番 Ｊ・ソト 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドミニカ共和国得点 DOM 12-1 NED

試合は12対1でドミニカ共和国の勝利となった。

この試合の勝ち投手はドミニカ共和国のＬ・セベリーノで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオランダのＡ・フランセンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 03:38:09 更新