俳優の錦戸亮（41）が来年公開の映画「1リットルの涙」に主演する。沢尻エリカ（39）が主演、錦戸が出演して大ヒットした2005年のフジテレビドラマから20年以上の時を経て、同じ原作を映画化。錦戸は「ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです」と呼びかけている。

15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳で亡くなった女性の実話を基にした作品。原作のノンフィクション書籍はシリーズ累計200万部のベストセラー。ドラマ版は初回13・5％だった視聴率が最終回には20・5％まで上昇し、特別編も放送される人気作となった。

錦戸はドラマで、後に主人公・池内亜也の恋人となる同級生・麻生遥斗役を演じた。どんな状況でも亜也を支え続ける姿や、亜也とのやりとりが視聴者の涙を誘った。今作でも演じるのは同じ役。物語の詳細は明らかになっていないが、特報映像では現在の遥斗の姿が映し出されている。

錦戸が「自分にとって、原点の一つともいえる」と言うほど思い入れの強い作品。「あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを大変光栄に思っております」と年月を経ての縁に感激しながら、撮影に臨んでいる。

レミオロメンの楽曲も作品を再び彩る。ドラマの挿入歌で大ヒットした「粉雪」、劇中で使用された「3月9日」をテーマ曲に起用。ボーカル藤巻亮太（46）は「原作やドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、音楽が映画のお力になれたら」と思いを寄せた。（糸賀 日向子）