Îé¿¿¶×¡¡ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ØBOOP! The Musical¡Ù¤Ç¥Ù¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤óÌò¡Ö»ä¼«¿È¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÎé¿¿¶×¡Ê£³£µ¡Ë¤¬ÉñÂæ¡ÖBOOP! The Musical¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥£¡¼ ¥Ö¡¼¥×¡×¤Ï¡¢£±£¹£³£°Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢º£¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÇò¹õ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÆÍÇ¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Èà½÷¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎË¾¤ß¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡¢¿·ºî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤À¡£
¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ù¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ëÎé¤Ï¡Öº£²ó¡ØBOOP!¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¾å±é¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÉñÂæ¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦Åª±é½Ð²È¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë»á¤È¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´¿È¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö°ì½ï¤Ë·Î¸Å¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ù¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï£µ·î£²£·Æü¡Á£¶·î£²£±Æü¤ËÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡¢£··î£´Æü¡Á£··î£²£²Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢£··î£³£°Æü¡Á£¸·î£±£¶Æü¤ËÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ç¾å±éÍ½Äê¡£